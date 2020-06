Chakib Benmoussa piégé par le tweet de l’ambassadrice de France au Maroc

Le dernier tweet de l’ambassadrice du Maroc a mis le feu aux poudres. Dans son tweet, Hélène Le Gal avance que Chakib Benmoussa, qui a la double casquette de président de la Commission spéciale pour un nouveau modèle de développement et d’ambassadeur du Maroc en France, serait venu lui présenter le bilan d’avancement des travaux de la commission. Or, c’est au Roi Mohammed VI qui l’a désigné qu’il doit rendre compte du bilan des étapes.

“Je remercie Chakib Benmoussa (…) pour m’avoir présenté ce matin un point d’étape de la CSMD Maroc : de très belles perspectives pour le nouveau pacte économique” entre Rabat et Paris, écrit Hélène le Gal dans son tweet daté de vendredi.

Je remercie Chakib Benmoussa, Président de la @CSMDMaroc et @AmbaMarocFrance pour m’avoir présenté ce matin un point d’étape de la @CSMDMaroc : de très belles perspectives pour le nouveau pacte économique 🇲🇦🇫🇷! avec @MezouaghiMihoub @AFD_France . https://t.co/ZGf7HjRbwE — Hélène Le Gal (@HeleneLeGal) June 5, 2020

Les réactions des internautes n’ont pas tardé. Certains demandent la démission de Chakib Benmoussa qui ne doit rendre compte de l’avancement des travaux de la commission qu’au Roi . D’autres estiment que le tweet de l’ambassadrice reflète l’esprit colonialiste de l’intéressée et sa condescendance.

فضيحتكم فضيحة كبيرة، هل لكم اي مصداقية بعد هذا؟ pic.twitter.com/Cf7p7NACiV — Bakkali (@YBakkali) June 5, 2020

Une très grave faute commise par le président de la commission, absolument il y aura des répercussions. — El Capitano (@ElcapitanoMessi) June 6, 2020

جلالة الملك فقط يوافق على تمديد المهلة، بينما السفيرة الفرنسية تطّلع على مدى تقدم الأشغال! — كا فـ كا نط (@anasanyous) June 5, 2020

La CSMD a tenté d’éteindre le feu via un tweet dans lequel elle précise que la rencontre s’est faite à la demande de l’ambassadrice et par visioconférence. “Comme cela s’est déjà produit avec d’autres ambassadeurs et institutions étrangères au Maroc”, se justifie la commission.

Le président de la @CSMDMaroc a échangé avec Madame @HeleneLeGal à sa demande, par vidéoconférence, à l’instar d’autres échanges précédents avec des ambassadeurs de pays amis et de représentants d’institutions internationales. — اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي (@CSMDMaroc) June 5, 2020

Mais cela suffit-il à mettre en sourdine des tensions ravivés par le dernier tweet de Hélène Le Gal?

La question qui se pose aussi: Ne faut-il pas attendre que le rapport soit présenté au Roi et rendu public avant de l’envoyer à titre de courtoisie aux différentes représentations diplomatiques dans le Royaume? Ne s’agit-il pas in fine d’une mission de prospection et de réflexion exclusivement maroco-marocaine?

Je ne comprends pas l’intérêt de cette réunion, le nouveau pacte économique est une affaire maroco-marocaine — Dem10 (@demdem10101) June 5, 2020

Nous n’avons pas d’élite — Hassan Zaki (@HassanZ89162832) June 6, 2020