CAN U23 (Maroc-2023) : La victoire contre la Guinée est importante pour évoluer positivement dans la compétition (Issame Charaï)

S’exprimant en conférence de presse d’après match, il a estimé que malgré un début de match difficile où les joueurs de l’équipe nationale ont manqué de caractère offensif, la victoire en match d’ouverture donne de l’enthousiasme aux éléments nationaux pour progresser.

« Nous avons manqué d’efficacité pour atteindre la défense guinéenne, mais on est fier de cette première victoire », a-t-il souligné, ajoutant que son équipe a fait un bon match dans l’ensemble avec 60 pc de possession de balle.

Le sélectionneur national a relevé que les joueurs ont tenté de trouver des solutions après une première période difficile, estimant que « nous avons perdu beaucoup d’occasions, mais nous sommes ambitieux pour décrocher le titre en préparant chaque match comme il se doit ».

Le capitaine de l’équipe nationale, Abdessamad Ezzalzouli, désigné homme du match, a indiqué que cette distinction revient à toute l’équipe qui a bien joué.

« Lors de la première période, il nous a fallu du temps pour entrer dans le match, mais au retour des vestiaires nous avons accéléré le rythme du jeu pour mettre la pression sur l’équipe adverse », a-t-il souligné, ajoutant que les éléments nationaux auront le temps pour progresser ensemble en tant qu’équipe.

Pour sa part, le sélectionneur de la Guinée, Morlaye Cissé a estimé que son équipe « méritait d’avoir un autre résultat, mais je me projette déjà dans la continuité de cette CAN pour préparer les deux prochains matchs ».

« Nous n’avons pas d’autre choix que de remporter les deux prochaines rencontres car nous disposons encore de chance de qualification », a-t-il noté.

« Nous avons eu un flottement à certains moments de la rencontre et les changements effectués ont été bénéfiques, surtout au milieu de terrain mais on a manqué de lucidité », a-t-il reconnu, expliquant qu’ « on avait décidé de jouer bloc médium pour attirer les joueurs marocains et jouer en profondeur, mais nous avons manqué de ballon ce qui nous a laissé en position reculée pour ne pas céder d’espaces ».

Il a noté que « le Maroc a su couper notre progression en profondeur ce qui nous a causé des difficultés », regrettant les occasions manquées face au Maroc surtout en première période.

L’équipe nationale affrontera le Ghana le 27 juin, puis la RD Congo le 30 du même mois, dans le cadre des deux prochaines journées du groupe A.

Le groupe B comprend l’Egypte, le Mali, le Gabon et le Niger. Les trois premières équipes au classement de cette CAN valideront leurs billets pour les JO-2024.