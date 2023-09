CAN-2025 au Maroc: un  »galop d’essai » pour l’organisation de la Coupe du monde 2030 (Le Soir)

La désignation du Maroc pour abriter la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de 2025 pourrait servir de »galop d’essai » en vue de l’organisation de la Coupe du monde de football en 2030, estime, jeudi, le quotidien belge « Le Soir ».

Dans un article intitulé “Avec la CAN 2025, le Maroc parfait son rêve de football”, le journal relève que cette attribution, qui “consacre un retour en grâce du football marocain”, permet au Maroc d’accueillir de nouveau sur son sol, trente-sept ans après, la grand-messe du football africain.

La désignation à l’unanimité du Royaume comme pays hôte de la CAN 2025 par le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF), réuni au Caire, “ne faisait en réalité plus l’ombre d’un doute”, souligne la publication.

Par ailleurs, Le Soir indique qu’avant même cette officialisation, le Maroc “n’a pas perdu de temps pour entamer les travaux de rénovation et d’agrandissement des stades, déjà tous homologués Fifa”, rapportant que les travaux sont déjà en cours pour les stades de Rabat et Tanger et que les stades d’Agadir, Fès et Casablanca devraient également suivre les prochaines semaines.

Le Maroc, “pays mordu de football”, s’est montré volontariste ces dernières années pour accueillir les joutes africaines, écrit le quotidien, notant que le Royaume a abrité – et remporté – la dernière CAN U23, après avoir accueilli, en février, la Coupe du monde des clubs de la Fifa (tout comme en 2013 et 2014).

Et de rappeler que le Maroc a également organisé la dernière CAN féminine, à l’été 2022, conduisant les instances dirigeantes du football africain à d’ores et déjà attribuer au Maroc l’accueil de la prochaine édition, en 2024.

Revenant sur la candidature du Maroc, aux côtés de l’Espagne et du Portugal, à l’organisation de la Coupe du Monde 2030, Le Soir indique qu’il s’agit d’une candidature “aussi inédite que symbolique” tant la compétition pourrait se jouer pour la première fois sur deux continents. “De quoi déjà recevoir le plein soutien” de la Confédération africaine de football (CAF), relève-t-on.

Le journal met aussi en lumière le parcours “mémorable” des Lions de l’Atlas à la Coupe du monde de 2022 au Qatar, en devenant la première équipe africaine à se qualifier pour une demi-finale du Mondial. “Un parcours que Rabat n’a cessé de dédier à l’Afrique avec la volonté de franchir un plafond de verre”.

Le quotidien évoque en outre les succès continentaux des clubs marocains ainsi que la belle performance du football féminin, “qui a fait l’objet d’une vaste refonte” et qui s’est hissé, cet été, en huitième de finale de Coupe du monde pour sa première participation.