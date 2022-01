Youssef Msakni a signé l’unique but de la rencontre à la 47 e minute.

La Tunisie affrontera le Burkina Faso, vainqueur face au Gabon aux tirs au but (1-1, 7-6), lors des quarts de finale.

Les 8es de finales de la CAN se poursuivront lundi avec deux rencontres qui mettront aux prises la Guinée et la Gambie et le Cameroun, pays hôte, et les Comores.