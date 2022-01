CAN-2021 : “La motivation et la détermination nous éviteront toute surprise” (Halilhodžić)

En conférence de presse d’avant-match contre les Blacks Stars, le sélectionneur national a affirmé que ses hommes se préparent pour ce match très important, notant que cette génération a fait le voyage au Cameroun avec beaucoup d’ambition et de détermination.

“Après les résultats obtenus en 2021, les joueurs sont optimistes pour aborder cette compétition de qualité très élevée”, a souligné Halilhodžić, ajoutant qu’à l’instar des autres équipes, “nous avons des soucis liés aux blessures et d’autres liés à la Covid-19, notamment au niveau de l’attaque”.

Répondant à une question sur les chances du Maroc dans le groupe C, il a affirmé que si l’équipe n’est pas engagée à 100%, il y aura certainement des surprises négatives.

“On est conscient que le Maroc peut terminer 1er du groupe, qu’il peut aller le plus loin possible dans cette compétition”, a-t-il dit, mettant en avant l’ambiance du travail, de sérieux et d’abnégation qui règne au sein du groupe.

Vahid Halilhodžić a également relevé que l’expérience réussie du CHAN montre, à bien des égards, le chemin à l’équipe A, qui a envie de répondre favorablement aux attentes de tout un peuple et aller jusqu’au bout.

S’attardant sur la qualité de la pelouse, le sélectionneur national a indiqué qu’elle est de bonne qualité ce qui est bien pour cette équipe marocaine qui aime bien jouer au ballon, jouer au sol.

Pour sa part, Romain Saïss a expliqué la non tenue d’un match amical par le retard de certains de ses coéquipiers à rejoindre le groupe, tout en soulignant qu’il faut s’adapter à toutes ces conditions pour être prêt et répondre présent pour aller le plus loin possible.

Capitaine de cette sélection, il a fait savoir qu’il a un rôle important à jouer dans le groupe pour l’intégration des jeunes joueurs en leur montrant le chemin et en leur expliquant les conditions du jeu en Afrique.

“On a des responsabilités, on représente le Maroc et la moindre des choses, c’est d’être à 200% et honorer ce maillot”, a-t-il avancé.

Le coup d’envoi de la 33ème Coupe d’Afrique des Nations sera donné, dimanche à 17h00 heure locale (16h00 GMT) au stade d’Olembe, à Yaoundé.

Le Cameroun, pays hôte, jouera contre le Burkina Faso en match d’ouverture.

Le Maroc est logé dans le groupe C aux côtés du Ghana, du Gabon et des Comores.