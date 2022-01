Burkina : une délégation ONU-CEDEAO ce lundi à Ouagadougou pour “évaluer la situation”

Il s’agit d’une mission qui sera conduite par M. Annadif, qui est également Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), et Mme Shirley Ayorkor Botchway, ministre des Affaires étrangères du Ghana et présidente du Conseil des ministres de la CEDEAO, indique samedi le bureau du porte-parole du SG de l’ONU dans un note aux correspondants.

La délégation aura des rencontres avec les dirigeants militaires ainsi qu’avec les différents acteurs Burkinabé, précise-t-on de même source.

Vendredi, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) réunie en session extraordinaire, par visioconférence, avait décidé la suspension du Burkina Faso de toutes les institutions de l’organisation tout en exigeant ”le rétablissement immédiat de l’ordre constitutionnel par les militaires”.

L’organisation régionale a demandé également “la libération immédiate et la protection du président Roch Marc Christian Kaboré et de tous les autres détenus politiques”.