Burkina : un deuil national de 48 heures décrété après la mort de 41 personnes dans une attaque armée dans le Nord

“La mission de ratissage sur la zone d’embuscade de groupes armés terroristes contre une colonne de Volontaire de défenses pour la patrie (VDP) et de civils le jeudi 23 décembre (…) a établi un bilan de 41 corps”, indique un communiqué du Porte-parole du gouvernement Alkassoum Maïga, publié samedi soir.

“Le Président du Faso décrète un deuil national de 48 heures” , du dimanche 26 décembre 2021 à 00 heure au lundi 27 décembre 2021 à 23h59, ajoute la même source, précisant que parmi les victimes, figure Ladji Yoro, considéré comme un leader des VDP.

Le président burkinabè avait rendu hommage vendredi à Ladji Yoro. “Cet intrépide Volontaire pour la Défense de la Patrie doit être le modèle de notre engagement déterminé à combattre l’ennemi”, a tweeté le chef de l’Etat.

“L’identification des victimes est toujours en cours”, note le communiqué du gouvernement qui “condamne avec fermeté cette barbarie”.

Plusieurs médias burkinabè ont rapporté qu’une embuscade tendue par des individus armés a visé jeudi un convoi de commerçants escorté par des VDP, à une vingtaine de km de Ouahigouya, dans le nord du pays.

Cette attaque est la plus meurtrière depuis celle d’Inata (nord), en novembre, où 57 personnes dont 53 gendarmes avaient été tuées, suscitant la colère de la population et obligeant le président burkinabè à remanier le gouvernement quelques semaines plus tard.

Le Burkina Faso connait depuis 2015 une spirale de violences attribuées à des groupes armés, affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique qui ont fait au moins 2.000 morts et 1,4 million de déplacés.