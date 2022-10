Burkina: 15 morts dont 13 soldats et 11 disparus dans une attaque dans l’est du pays (armée)

Selon le communiqué, le samedi 29 octobre, une unité du détachement militaire de Natiaboani et un groupe de VDP, de retour d’une mission de ravitaillement à Fada N’Gourma, ont été attaqués par un groupe de terroristes au niveau de la localité de Kikideni.

“Les combats ont malheureusement coûté la vie à 15 combattants dont 13 militaires et deux VDP. On enregistre également quatre blessés et onze personnes encore recherchées”, a indiqué l’armée burkinabè.

“Les renforts ont été déployés pour sécuriser la zone et procéder à un ratissage”, ajoute la même source.

Cette attaque intervient quelques jours après celle commise, lundi à Djibo, ville sous blocus jihadiste depuis trois mois, dans le nord du Burkina Faso, dans laquelle 10 soldats ont été tués et une cinquantaine d’autres ont été blessés.

Le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à une crise sécuritaire marquée par des attaques terroristes qui ont fait de nombreuses victimes.

A signaler que le Burkina Faso a lancé cette semaine le recrutement de 50.000 volontaires pour la défense de la patrie (VDP), des supplétifs civils qui vont, selon le gouvernement, “renforcer les rangs de l’armée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme”.