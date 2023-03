Bruxelles : un sommet européen axé sur le conflit russo-ukrainien et le marché unique

Les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Européenne (UE) examineront les moyens de renforcer le soutien militaire apporté à Kiev, ainsi que la possibilité d’utiliser les avoirs russes gelés en Europe pour la reconstruction de l’Ukraine.

Selon l’agenda de ce sommet, les dirigeants de l’UE discuteront également de la stratégie à long terme de l’Europe visant à stimuler la compétitivité et la productivité et des moyens d’exploiter le plein potentiel du marché unique.

Dans ce sens, ils examineront les progrès réalisés en matière d’adaptation aux transitions écologique et numérique, notamment les propositions portant sur une réglementation européenne sur les matières premières critiques et un règlement “zéro émission nette” de carbone.

Selon les médias, la question épineuse de la place du nucléaire dans la lutte contre le changement climatique, ainsi que l’interdiction des moteurs thermiques en 2035, une mesure bloquée par l’Allemagne qui veut autoriser les véhicules fonctionnant aux carburants de synthèse, seront au centre des débats.

En outre, le Conseil européen tiendra un débat stratégique sur les aspects géopolitiques de la politique commerciale de l’UE et se penchera sur la réforme du cadre de gouvernance économique de l’UE.

Parmi les sujets qui seront abordés, figurent aussi la politique de l’UE en matière de migration et d’asile et les mesures visant à lutter contre les prix élevés de l’énergie et garantir la sécurité des approvisionnements.

En marge du Conseil européen, un sommet de la zone euro en configuration ouverte, avec l’ensemble des 27 dirigeants, se tiendra le 24 mars.