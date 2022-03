Brésil: le président du club Flamengo nommé à la tête de Petrobras

Luiz Landim devrait être confirmé dans ce poste par l’Assemblée générale extraordinaire de la compagnie pétrolière, qui se tiendra le 13 avril prochain, a indiqué la société dans un communiqué publié dimanche.

Les nominations de Landim, un ancien responsable qui avait déjà travaillé pendant 26 ans dans l’entreprise, et de sept autres personnes pour son conseil d’administration, ont été annoncées par le biais du ministère des Mines et de l’Energie.

Le ministère a également nommé quatre autres personnes au Conseil fiscal de Petrobras, tandis que le Secrétariat national du Trésor en a nommé deux, qui doivent tous être approuvés lors de l’assemblée générale.

La société, dont les actions sont cotées aux bourses de Sao Paulo, New York et Madrid, confirme ainsi les rumeurs sur le départ de l’actuel président du conseil d’administration, Eduardo Bacellar Leal Ferreira, qui occupe le poste depuis 2019.

Landim est ingénieur, ancien responsable de carrière de Petrobras, et a présidé le distributeur contrôlé par la société d’État entre 2003 et 2006, en plus d’avoir travaillé dans des entreprises du secteur pétrolier et minier jusqu’à ce qu’il soit élu président du club de football Flamengo en 2018.

En novembre de l’année dernière, l’homme d’affaires a fait l’objet d’une enquête après que la justice brésilienne a accepté une plainte du bureau du procureur contre lui pour délits financiers dans l’administration d’un fonds de pension.

Le changement au sein du conseil d’administration de Petrobras intervient à un moment où l’entreprise subit une forte pression des investisseurs pour augmenter le prix des carburants, au milieu de l’appréciation exponentielle du pétrole brut international due à la guerre en Ukraine.

Le président brésilien, Jair Bolsonaro, qui s’est plaint à plusieurs reprises de l’augmentation des prix du carburant, a soutenu cette semaine que la société réduise ses bénéfices afin d’éviter la hausse des prix des carburants, principal facteur qui exerce une pression sur l’inflation en le pays (10,06% en 2021).