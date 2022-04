Bourita s’entretient avec la ministre des Affaires Etrangères de Norvège

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, mardi par visioconférence, avec la ministre des Affaires Etrangères du Royaume de Norvège, Anniken Huitfeldt.

Au cours de cet entretien, M. Bourita et Mme Huitfeldt ont loué l’excellence des relations entre le Maroc et la Norvège et ont réitéré leur volonté commune de les renforcer davantage, a indiqué le ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger dans un communiqué.

Ainsi, les deux ministres ont réaffirmé leur engagement à poursuivre le renforcement du dialogue politique et du partenariat économique et commercial entre les deux pays.

Au cours de cet entretien, Mme Huitfeldt a confirmé sa participation à la Conférence ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech, prévue à Marrakech le 11 mai 2022, saluant à cet effet, le rôle clé du Maroc en tant que partenaire et pôle de paix et de stabilité dans la région.

Les deux ministres ont constaté la convergence de vues sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment au Sahel et au Moyen Orient.

Sur le plan multilatéral, M. Bourita et Mme Huitfeldt ont convenu de poursuivre la concertation au sein des instances internationales sur les questions prioritaires à travers le lancement d’initiatives conjointes, conclut le communiqué.