Boris Johnson évoque un déconfinement “prudent” au Royaume-Uni à partir de mars

“De nouvelles thérapies ont été découvertes à travers le temps et nous ont permis de réduire le taux de mortalité et d’améliorer les traitements de nombreuses maladies”, a déclaré M. Johnson lors d’une visite dans une clinique londonienne, insistant, toutefois, qu’il ne faut pas baisser la garde car il faut encore vivre un certain temps avec le virus.

Promettant d’annoncer une feuille de route détaillée pour la levée du confinement à partir de la semaine prochaine, le dirigeant conservateur a souligné que le plan de déverrouillage pourrait concerner en premier lieu la réouverture des écoles à partir du 08 mars, avant de penser à la réouverture des commerces jugés “non essentiels”.

“La priorité sera que les enfants retournent à l’école. L’éducation de nos enfants est notre priorité, nous examinerons ensuite la possibilité de lever les restrictions sur les commerces non essentiels de manière prudente, bien sûr, avant de penser à rouvrir les services de restauration”.

Pays le plus endeuillé d’Europe avec plus de 117.000 décès dus à la pandémie, le Royaume-Uni est actuellement soumis à un strict confinement après avoir subi une flambée des contaminations attribuée à un nouveau variant de Covid-19, ultra-contagieux repéré pour la première fois au sud de l’Angleterre.

Après avoir tenu l’objectif ambitieux d’offrir avant la mi-février un vaccin aux quatre premières catégories de personnes les plus vulnérables dont les personnes âgées de plus de 70 ans et le personnel soignant, le programme de vaccination s’élargit aux groupes situés entre 65 et 69 ans.

Avec la chute du nombre de contaminations et des hospitalisations, cette bonne nouvelle fait espérer aux Britanniques une fin rapide du confinement imposé début janvier et, plus largement, des mesures restrictives qu’ils subissent depuis des mois. Le dirigeant conservateur a toutefois tempéré leurs espoirs: le maître mot du déconfinement restera la prudence.