Blinken effectue une tournée en Afrique subsaharienne du 21 au 26 janvier

Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, va effectuer une tournée en Afrique subsaharienne du 21 au 26 janvier qui le conduira au Cap-Vert, en Côte d’Ivoire, au Nigeria et en Angola.

Durant sa visite, M. Blinken mettra en avant « les avancées du partenariat entre les États-Unis et l’Afrique depuis le Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique, notamment dans des domaines tels que le climat, l’alimentation et la sécurité sanitaire », a indiqué le porte-parole du département d’Etat dans un communiqué. Le chef de la diplomatie américaine évoquera également le partenariat économique « tourné vers l’avenir » et les investissements américains dans les infrastructures sur le continent, a ajouté la même source.

« Les États-Unis réaffirment leur engagement durable en faveur d’un engagement américain de haut niveau avec l’Afrique », a indiqué le porte-parole de la diplomatie américaine, en mettant l’accent sur le partenariat avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour relever « les défis régionaux », notamment en matière de paix et de sécurité.

Le président américain, Joe Biden, a réuni le Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique en décembre 2022, au cours duquel il a annoncé des engagements américains d’investir 55 milliards de dollars en Afrique sur trois ans.