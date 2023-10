Benzema ciblé pour son tweet en soutien aux populations civiles palestiniennes bombardées

Pour avoir écrit « Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants » sur X (ex-Twitter), l’attaquant Karim Benzema, transféré au club d’Al-Ittihad en Arabie saoudite en juin dernier, a été accusé par le ministre français de l’Intérieur d’avoir des es liens de Karim Benzema avec la confrérie les Frères musulmans.

« Karim Benzema est en lien, on le sait tous, notoire, avec les Frères musulmans », avait affirmé lundi M. Darmanin sur la chaîne CNews, déclenchant une tempête sur les réseaux sociaux.

Jeudi soir, Gérald Darmanin a affirmé sur BFMTV qu’il retirerait ses propos accusant si le Ballon d’or français « twittait » pour « pleurer également » Dominique Bernard, enseignant poignardé à mort devant son collège-lycée par un ancien élève lors d’un attentat jihadiste qui a placé la France en état d’alerte.

Tout en jugeant que « la mise en cause de Monsieur Benzema, qui ne vit même plus en France, est une diversion », la cheffe de file des députés du Rassemblement national, Marine Le Pen, lui a reproché à son tour vendredi d’avoir « manifestement une complaisance pour l’islamisme le plus radical ».

En septembre, le président du RN Jordan Bardella l’avait qualifié de « compagnon de route de l’islamisme » pour s’être affiché avec la tenue traditionnelle saoudienne, le jour de la fête nationale de ce pays, à l’instar d’autres stars.

« Karim Benzema n’a aucun lien ni de près ni de loin avec les Frères musulmans », a répliqué Me Hubert Vigier jeudi sur la radio RMC, agitant la menace d’une plainte contre le ministre.

L’avocat a par ailleurs jugé « inimaginable » que le ministre de l’Intérieur soit « capable de tenir de pareils propos, à l’évidence, sans aucune vérification ».

De son côté, le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo, a rappelé que Karim Benzema est « l’un des plus grands joueurs français, au palmarès immense, qui a gagné le Ballon d’Or ».

Maître Hugues Vigier, avocat de Karim Benzema :

« Je pense que Gérald Darmanin est mal conseillé, ensuite il est mal informé ou il a fait le choix de dire quelque chose de mensonger et c’est de l’opportunisme et ça me désespère. » pic.twitter.com/hLhCSgHGCy — Oumma.com (@oumma) October 20, 2023