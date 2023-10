L’Afrique se mobilise pour renforcer le rôle de la prévention contre la corruption”, lors d’une conférence les 24 et 25 octobre à Rabat

L’Instance nationale de la Probité, de la Prévention et de la Lutte contre la Corruption (INPPLC) organise, en partenariat avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), les 24 et 25 octobre à Rabat, une conférence internationale sous le thème « Douze ans après la déclaration de Marrakech: l’Afrique se mobilise pour renforcer le rôle de la prévention contre la corruption ».

« Des personnalités de très haut niveau représentant les organisations internationales, ainsi que des officiels de l’ensemble des régions d’Afrique, sont attendues pour mieux cerner les enjeux et contribuer à apporter une réflexion profonde sur les leviers à même de permettre aux pays Africains d’endiguer le phénomène de la corruption et d’ouvrir la voie vers un développement soutenu et durable, capable de répondre aux aspiration et attentes légitimes des citoyens de ces pays », selon la note conceptuelle relative à cet évènement.

Cette conférence se propose de créer des connexions et des rapprochements entre les acteurs concernés en vue de “porter ces sujets dans la durée et de leur donner la profondeur nécessaire pour alimenter les décideurs et propulser une dynamique continentale forte”, appuyée par les plus hauts dirigeants des Etats, les acteurs politiques, la sphère économique, le tissu social, la société civile et les organisations internationales impliquées dans ce domaine.

Les recommandations issues de cette conférence seront présentées lors d’une session parallèle, dans le cadre de la 10ème Conférence des Etats partis à la Convention des Nations unies contre la corruption (CNUCC) qui se tiendra en décembre 2023, où il s’agira de rappeler l’importance de la prévention comme “l’un des principaux piliers de la lutte contre la corruption et rechercher un nouvel élan renforcé dans la mise en œuvre de la Déclaration de Marrakech et des résolutions de suivi qui en découlent”, précise-t-on.

Il sera également question d’explorer de “nouvelles perspectives pour la prévention de la corruption dans le contexte africain” à travers la présentation d’expériences et de bonnes pratiques de pays africains et des réseaux et organisations internationales de lutte contre la corruption ainsi que de renforcer “la coopération internationale et le rôle de l’ONUDC dans le soutien aux efforts des États parties par le biais de l’assistance technique et du renforcement des capacités, en particulier sur la dimension prévention de la corruption”.

Parmi les thématiques abordées lors de cet événement de deux jours figurent “l’état de droit pour faire de la prévention un levier du développement durable”, “la prévention pour lever les barrières devant un investissement pérenne et responsable” et “la société civile et la jeunesse: acteurs incontournables pour la prévention de la corruption”.

La « Déclaration de Marrakech sur la prévention de la corruption » a été adoptée lors de la 4ème session de la conférence des Etats partis à la CNUCC, représentant l’une des rares résolutions ayant connue une présence permanente dans l’agenda de la conférence, depuis son adoption en 2011, ainsi qu’un suivi continu par le secrétariat.