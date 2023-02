Belgique : inauguration du nouveau siège du Consulat général du Maroc à Anvers

Ce nouveau siège, qui accueillera les services consulaires destinés aux membres de la communauté marocaine établie en Flandre, a été construit sur une superficie de plus de 2.300 m2 et inauguré à l’occasion de la célébration du 65ème anniversaire de la visite historique de feu Mohammed V à M’hamid El Ghizlane.

Le consulat est doté, entre autres, d’un open space englobant la plupart des services administratifs (état civil, carte nationale, légalisation, passeports…), d’une salle polyvalente et de plusieurs autres bureaux accueillant les différents services consulaires.

Cet édifice se veut “un consulat vert”, ayant été équipé des derniers moyens technologiques de l’énergie verte, avec notamment des équipements de climatisation et d’éclairage écologiques s’appuyant sur l’utilisation des panneaux photovoltaïques pour la production d’électricité, en plus de la récupération des eaux de pluie pour les sanitaires.

Dans une allocution lors de cette cérémonie, l’ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur, s’est félicité de l’inauguration de cet édifice qui permettra de moderniser les services consulaires au profit des ressortissants marocains établis en Flandre, notant que cette réalisation fait partie d’une politique générale menée sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, visant à moderniser et améliorer les services destinés aux Marocains résidant à l’étranger (MRE) et répondre à leurs attentes.

Conformément aux Hautes instructions royales dans ce domaine, le gouvernement s’est engagé dans une réforme de l’action consulaire au profit des MRE, en vue d’être en phase avec l’évolution que connaît le monde et le Maroc et de répondre aux besoins de cette catégorie, a-t-il souligné.

La communauté marocaine établie à l’étranger attend de cette réforme des politiques plus proches de ses besoins et de ses attentes, aussi bien dans les pays d’accueil que dans leur pays d’origine, a dit M. Ameur.

Il a aussi relevé que la communauté marocaine installée en Belgique en général et en Flandre en particulier est parfaitement intégrée dans son pays d’accueil, tout en restant attachée à ses racines et ses origines, mettant en exergue la fierté exprimée par les MRE pour les avancées réalisées par le Maroc dans les domaines économique, social, politique et diplomatique.

De son côté, le consul général du Maroc à Anvers, Brahim Rizki, a indiqué que la réalisation de ce projet s’inscrit dans le cadre de l’intérêt porté par le Royaume aux MRE, conformément aux Hautes orientations du Roi Mohammed VI, ainsi que dans le sillage de la priorité donnée par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des MRE à la construction et la rénovation des sièges de plusieurs ambassades et consulats.

Il a également mis l’accent sur la dimension écologique de cette nouvelle infrastructure consulaire, qui s’inscrit dans la lignée des orientations du Maroc en faveur de la promotion des énergies renouvelables et de la préservation de l’environnement.

En outre, le consulat a été aménagé de manière à garantir le confort des usagers, notamment les personnes à besoins spécifiques qui bénéficient de services dédiés, a-t-il fait savoir, notant que cet édifice met à l’honneur, dans sa décoration intérieure, la créativité et la richesse de l’artisanat marocain.

Ce nouveau siège, qui entrera en service dès la semaine prochaine, incarne la présence et la proximité du Maroc des MRE et renforce les liens de cette catégorie avec son pays d’origine, a estimé M. Rizki.