Australie : nouveau dispositif pour détecter les cellules cancéreuses sans chirurgie

Une équipe de recherche australienne a mis au point un appareil permettant d’analyser les cellules cancéreuses à partir d’échantillons de sang, évitant ainsi de passer par des biopsies invasives.

Publiée dans la revue scientifique “Biosensors and Bioelectronics”, l’étude portant sur ledit appareil présente un dispositif microfluidique à gouttelettes statiques à haut débit capable d’isoler et de classer le nombre de cellules tumorales circulantes (CTC) dans le sang périphérique via une description à haute résolution du contenu de chaque cellule.