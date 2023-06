Basma Bouachik, meilleure bachelière à Béni Mellal-Khénifra avec 19,38

Malgré la fatigue perceptible sur son visage après une année fastidieuse, Basma humble à souhait, voue depuis sa tendre enfance une grande passion pour la lecture, la découverte et la physique. Elle est aussi passionnée par les sciences sociales et politiques.

C’est dans le groupe scolaire Arraid relevant de la direction provinciale de l’Education nationale à Béni Mellal que tout a commencé pour cette jeune fille à la volonté et à la détermination qui forcent le respect.

Mellalie de souche, elle aborde la physique dans toute sa diversité, encouragée en cela par ses parents et son professeur de physique “Driss Oubaqalla”. Depuis, elle excelle dans tout ce qu’elle entreprend.

Pour son professeur, sa note n’est pas si étonnante pour un génie de la physique. “Je m’attendais à une telle note”, lance “Si Driss” comme préfère l’appeler Basma, précisant que la note reflète comme il se doit le niveau et la prouesse de son élève.

Au sujet de son orientation, Basma préfère se reposer sur ses lauriers avant d’entamer une nouvelle aventure. Pour elle, les écoles d’ingénieurs après une phase de classes préparatoires restent une option privilégiée et attrayante. Elle n’écarte pas sa volonté de poursuivre des études, pourquoi non, en sciences politiques et sociales.

Selon l’AREF de Béni Mellal-Khénifra, l’élève Hala Mouhib relevant du lycée qualifiant El Mokhtar Soussi à Khouribga (filières science physique, option française) a obtenu la deuxième note la plus élevée au niveau de la région, avec une moyenne générale de 19,21.

Le taux de réussite à la session ordinaire des épreuves du baccalauréat 2023 au niveau de la région de Béni Mellal-Khénifra a atteint 49,74%. Quelque 14.053 candidats ont passé avec succès l’examen national unifié du baccalauréat, dont 8.447 filles, soit 55% du nombre total des candidats.

Aussi, un total de 6.422 candidats ont décroché un baccalauréat avec mention. 26 détenus des établissements pénitentiaires, hommes et femmes, ont pu passer avec succès les examens de cette session.

La session de rattrapage pour l’examen régional unifié se déroulera les 03 et 04 juillet, tandis que celle pour l’examen national unifié se déroulera les 05, 06, et 07 juillet. Les résultats seront annoncés le 13 du même mois.