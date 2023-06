Akhannouch: la déconcentration administrative, levier indispensable pour réussir le chantier de la Régionalisation

Lors de la séance plénière mensuelle consacrée à la politique générale à la Chambre des conseillers sur le thème “La Charte de la déconcentration administrative et les défis de la justice spatiale et sociale”, M. Akhannouch a mis en relief la Haute sollicitude royale dont SM le Roi Mohammed VI entoure ce chantier, eu égard à son importance stratégique dans la dynamique institutionnelle qui accompagne la mise en oeuvre de la régionalisation avancée.

Il a rappelé à cet égard le message royal adressé aux participants aux premières Assises nationales de la régionalisation avancée tenues en 2019 à Agadir, dans lequel le Souverain avait appelé à l’accélération de la mise en application des dispositions de la Charte nationale de la déconcentration administrative et souligné que les objectifs définis ne pourront être atteints sans une mobilisation de toutes les ressources potentielles et sans une implication de l’ensemble des départements ministériels, au service de la mise en œuvre effective de la Charte. Dans ce message, le Souverain a également indiqué qu’une plus grande célérité est requise dans la préparation des plans directeurs de la déconcentration administrative qui repose sur un transfert effectif des attributions et des pouvoirs décisionnels, au niveau régional.

Conformément aux Hautes orientations royales, le gouvernement a veillé à faire de la régionalisation avancée et de la déconcentration administrative des axes principaux dans la perspective de renforcer la gouvernance de la gestion publique dans le Royaume, à prendre des mesures concrètes pour améliorer l’accès aux services publics, à rapprocher l’administration des citoyens, outre le développement de mécanismes de prise de décision d’une manière efficace et rapide, a-t-il affirmé, notant que toutes ces mesures permettront d’élaborer des politiques de réduction des disparités spatiales dans tous les secteurs et de renforcer les fondements de l’Etat social, ce qui impactera positivement le développement durable et global auquel tout le monde aspire.

Il a également rappelé dans ce contexte les étapes importantes franchies par le Maroc depuis l’indépendance pour jeter les premiers jalons de la régionalisation avancée et consolider la déconcentration administrative, en tant que chantier vital pour renforcer la démocratie locale, moderniser les structures de l’Etat, promouvoir le développement durable et consacrer la politique de proximité outre l’adoption d’une nouvelle approche dans l’élaboration et la mise en oeuvre de politiques publiques favorisant la réduction des disparités spatiales et territoriales entre les régions et les provinces du Royaume.

M. Akhannouch a ajouté à ce propos que le choix de la décentralisation territoriale adopté par le Maroc, requiert la mise en place des conditions juridiques, administratives et financières nécessaires à la mise en oeuvre effective des instances de gestion territoriale. Il a évoqué, dans ce cadre, les réformes constitutionnelles, juridiques et structurelles qui ont ponctué le processus de la décentralisation territoriale, dont la ratification du décret n°2.17.618 comme étant une Charte nationale de la décentralisation administrative et un plier fondamental au service des collectivités territoriales et les services de l’Etat déconcentrés afin de mener à bien les missions qui leur sont confiées.

Pour atteindre les objectifs escomptés de cette Charte, les services extérieurs relevant de l’autorité gouvernementale au niveau local, en coordination avec le Wali ou le gouverneur de la préfecture ou de la province, apportent toute forme d’aide ou de soutien aux collectivités territoriales et aux organes de compétence territoriale, et oeuvrent à jeter les bases d’un partenariat efficient avec les collectivités territoriales et les autres institutions, a fait savoir le Chef du gouvernement, ajoutant que ces services contribuent aussi au développement des capacités des collectivités territoriales, les accompagnent dans les missions qui leurs sont dévolues tout en renfonçant le dialogue et la concertation avec les différents intervenants au niveau de la région, de la préfecture et de la province.

M. Akhannouch a de même relevé que la politique de la déconcentration repose sur deux piliers majeurs, le premier étant la région en tant qu’espace idoine pour la mise en oeuvre des orientations étatiques, et le deuxième n’est autre que le Wali de la région en tant que représentant de l’autorité centrale au niveau régional et acteur principal en matière de coordination entre les services extérieurs des départements ministériels.

La Charte nationale de la déconcentration administrative, a-t-il fait savoir, vise à atteindre un certain nombre d’objectifs notamment l’accompagnement de l’organisation territoriale du Royaume basée sur la régionalisation avancée, en garantissant son efficacité et son efficience et en renforçant les outils et mécanismes de coopération et de partenariat entre les différents services déconcentrés de l’Etat et les instances décentralisées dont les collectivités territoriales ainsi que le rapprochement des services publics aux usagers (personnes physiques et morales), l’amélioration de leur qualité et la garantie de leur pérennité.

Cette charte ambitionne également l’ancrage territorial des politiques publiques en tenant compte des spécificités régionales et provinciales lors de l’élaboration, la mise en oeuvre et l’évaluation de ces politiques, a-t-il souligné.