 “Awacer”, la TV Web des Marocains du monde lance un programme spécial Ramadan

Avec un ramadan inédit et confiné, le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), lance un nouveau programme culturel et cultuel et de débats destiné à la communauté marocaine de l’étranger.

Cette programmation est dictée par “les circonstances actuelles de confinement dans les pays de résidence dues au Coronavirus”, indique dimanche un communiqué du CCME, ajoutant que l’objectif est “de garder les liens, de les consolider et de recréer des ponts entre les membres de la communauté marocaine et leur culture d’origine, d’interagir avec leurs attentes culturelles et spirituelles et d’être plus proche de leurs préoccupations”.

Awacer TV présente un contenu culturel diversifié, composé de onze émissions. Elles seront présentées par des experts, et des acteurs de différents horizons, chercheurs, juristes, artistes… via les réseaux sociaux, poursuit le texte, ajoutant que le mois de Ramadan sera consacré aux émissions à caractères culturel et religieux répondant aux attentes de la communauté.

La Web TV propose également une série de talk-shows et de débats qui analysent les grandes questions d’actualité sur les migrations, les mutations socioculturelles et politiques dans les pays de résidence, avec une attention particulière aux questions culturelles et juridiques, relève le communiqué.

Des programmes qui mettent en valeur la culture marocaine avec un focus sur les nouvelles générations et les parcours des compétences qui ont brillé dans leurs pays adoptifs, et qui représentent une image positive de la personnalité marocaine à travers le monde.

La programmation de Awacer TV se décline en plusieurs émissions. Il s’agit de l’émission “Lectures du Coran”, un programme qui présente l’exégèse du Coran dans les langues nationales et les langues du monde notamment en anglais, français et espagnol. Il vise à rapprocher le lecteur des concepts et des représentations du Saint Coran, en expliquant un ensemble de versets coraniques “qui ouvrent des horizons pour notre vision de l’Univers et de l’Homme” pour s’en inspirer afin de reconstruire et renouveler nos valeurs qui favorisent le vivre-ensemble dans un monde complexe, ouvert et en perpétuelle mutation, indique le CCME.

L’émission “Réflexions” aborde, quant à elle, un éventail de questions sociales, éducatives et spirituelles à la lumière du message de l’islam et de ses valeurs humaines. Elle montre l’importance de l’éthique dans la perception islamique et la relation étroite qui lie l’apparence et le comportement de la personne à ses croyances et à ses idées, et elle ambitionne de mettre en lumière le traitement de la vision islamique des questions sociales contemporaines.

De son côté, l’émission “Religiosité marocaine” explore les affluents et l’histoire de la religiosité marocaine (croyance, jurisprudence et comportement) et met en exergue de manière simplifiée ses caractéristiques et ses particularités afin d’expliquer le choix des marocains de modèle de religiosité basé sur les trois fondements, le dogme asha’arite, le rite malékite et l’enseignement de Junayd, précise-t-on.

Pour sa part, l’émission “Religion en perspective” est un talk-show qui met face à face les connaissances et la religiosité et confronte nos idées et nos manières d’appréhender la religion afin d’enrichir nos perspectives alors que “L’Islam aujourd’hui” est une émission-débat qui traite des pratiques quotidiennes des minorités musulmanes dans les pays de résidence, met en lumière les problématiques que pose “l’Islam européen” et ambitionne de montrer que les valeurs humaines musulmanes sont en harmonie avec les valeurs universelles, prônant l’Amour, le vivre-ensemble, la cohabitation, la diversité et la fraternité humaine.

Par ailleurs, l’émission “Eclairage” s’intéresse aux problématiques de la migration et à l’évolution de l’actualité sociale et politique des pays de résidence et son impact sur leurs politiques publiques, présentant différentes lectures prospectives sur les moyens de présenter une image objective du Maroc et des Marocains du monde et de renforcer les relations entre le Maroc et les pays de résidence.

Quant à l’émission “À l’écoute des Marocains du monde”, elle traite des questions juridiques, économiques et sociales en relation avec les Marocains du monde aussi bien dans leur pays d’origine que dans les pays d’accueil et des moyens de garantir leurs droits, particulièrement ceux des groupes vulnérables.

L’émission “Cuisine marocaine : Art & culture” vise à faire connaitre la richesse de l’art culinaire marocain, reflet de la grande diversité culturelle du Maroc, et des différentes strates civilisationnelles qui ont impacté les cultures marocaines de même qu’elle s’assigne pour objectifs de faire connaitre ces cultures dans le monde ainsi que la contribution de la gastronomie marocaine au tourisme culturel.

Côté culture, Awacer TV propose l’émission “Un livre, une cause” qui encourage la communauté marocaine de l’étranger à la lecture. Seront présentés au cours de cette émission des livres qui abordent les principales problématiques et questions contemporaines liées à la migration, au pluralisme, à l’identité, à la citoyenneté, et aux grands débats dans le monde tel que les mutations de la mondialisation, de la montée du populisme, de la coexistence… en présence d’intellectuels, d’écrivains et d’universitaires.

L’émission “Parcours de créateurs” présente également le parcours de créateurs marocains de la diaspora qui ont brillé dans le monde à travers leurs œuvres et créations artistiques. Des créateurs qui jouent un rôle primordial dans la mise en valeur de la culture marocaine et à son rayonnement à l’international, indique le CCME.

Au volet social, l’émission “Femme & famille” s’intéresse à la famille et à la femme marocaine dans les pays de résidence. Il aborde les défis qui se posent devant les Marocaines d’ailleurs et les problématiques de la famille dans les sociétés non musulmanes.

Lancée par le CCME en mars 2019, “Awacer TV” est une plateforme culturelle institutionnelle dédiée à la migration et aux Marocains du Monde,qui se veut à la fois une vitrine du Maroc dans le monde et un reflet de l’évolution et de la richesse de la migration marocaine.