Automobile: Renault envisage d’introduire en Bourse ses voitures électriques

Au sein de sa nouvelle filiale électrique baptisée “Ampere”, Renault rassemblera 10.000 salariés dans l’Hexagone pour produire un million de véhicules électriques sous la marque au losange, à horizon 2031, a annoncé le groupe lors d’une conférence dédiée aux investisseurs à Paris.

Le constructeur automobile envisage d’ouvrir le capital de cette structure à de potentiels investisseurs stratégiques par le biais d’une introduction en bourse sur Euronext Paris, qui serait réalisée au plus tôt fin 2023, sous réserve des conditions de marché. Renault compte toutefois conserver le contrôle d’Ampere.

Produisant notamment la nouvelle Renault 5, cette filiale vise plus de 30% de croissance annuelle dans les huit prochaines années et 10% de marge en 2030, contre 4,7% pour le groupe au premier semestre 2022.

Sur le thermique et l’hybride, le constructeur français partagera ses activités à 50/50 avec le groupe chinois Geely, déjà propriétaire de Volvo. Les deux partenaires vont créer un équipementier appelé “Horse” qui développera, produira et vendra des motorisations thermiques (essence et diesel) et hybrides.

Cet attelage franco-chinois comptera 19.000 employés en Europe (Espagne, Roumanie et Suède), en Chine et en Amérique du Sud, avec 17 usines et 5 centres de recherche et développement.