Automobile : Ravago et Repsol inaugurent une nouvelle usine de compoundage à Tanger Med

La cérémonie d’inauguration de cette installation, présidée par le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, s’est déroulée en présence notamment du Consul général d’Espagne à Tanger et des représentants des administrations publiques et de la direction de Tanger Med.

Cette nouvelle infrastructure de 24.000 m2, située à Tanger Automotive City (TAC), est dédiée à la fabrication de composés de polypropylène (PP), un matériau technique largement utilisé dans l’industrie automobile, ainsi que des composés de polyamide, de PBT et d’alliage.

Cette expansion permettra à l’entreprise de satisfaire la demande croissante des clients locaux, en particulier des constructeurs automobiles, tels que le groupe Renault et le groupe Stellantis, qui ont soutenu le projet depuis ses débuts.

L’investissement de Repsol et Ravago de 20 millions d’euros représente une initiative stratégique visant à appuyer l’expansion mondiale des deux entreprises, en proposant des produits à forte valeur ajoutée destinés à l’industrie automobile.

Ce projet vise à établir une capacité de production globale de 18.500 tonnes, principalement orientée vers l’export à destination des marchés européens.

S’exprimant à cette occasion, M. Mezzour a souligné que l’installation de cette usine à Tanger constitue un nouveau maillon dans le développement de l’écosystème industriel national, qui connait un grand essor et a gagné considérablement en compétitivité et en attractivité, grâce à la Haute sollicitude royale, faisant savoir que cette unité industrielle est spécialisée dans la fabrication de composés de polypropylène, un matériau largement utilisé dans l’industrie automobile.

Dans une déclaration à la presse, le ministre a relevé que l’usine répondra à environ 30% des besoins du secteur automobile à l’échelle nationale, soulignant que cette unité de production est le fruit d’un partenariat fructueux entre deux acteurs majeurs dans les domaines de la transition énergétique et de recyclage des matières plastiques au niveau mondial, à savoir Repsol et Ravago.

M. Mezzour a affirmé que l’usine de Tanger contribuera à promouvoir la compétitivité de l’écosystème de l’industrie automobile au Maroc et à renforcer la transition vers une industrie durable, conformément aux Hautes orientations royales.

« Notre collaboration avec Ravago dans la région renforce notre intégration au sein de la chaîne de valeur du secteur automobile local et de son écosystème de transformateurs au Maroc », a indiqué, pour sa part, le directeur des polyoléfines chez Repsol, Antonio Portela, ajoutant: « nous maintenons nos investissements dans nos matériaux automobiles et accroissons notre capacité de production, afin de garantir un service de fabrication optimal pour les pièces nécessaires aux modèles assemblés dans les usines de Tanger, Kénitra et Casablanca ».

« Nous sommes convaincus que ce partenariat favorisera notre expansion régionale et nous permettra de fournir à nos clients des matériaux de haute qualité répondant à leurs besoins automobiles », a-t-il enchainé.

De son côté, le directeur général de Tanger Med Zones (TMZ), Ahmed Bennis, a affirmé que l’implémentation du projet Ravago-Repsol au sein de la plateforme industrielle de Tanger Med atteste de l’engagement en faveur de l’intégration industrielle automobile, ajoutant: « cette initiative reflète notre détermination à contribuer activement à l’amélioration de la compétitivité de notre écosystème industriel ».

« Il s’agit d’une étape clé dans la stratégie de croissance de Ravago dans le domaine des composants de matières plastiques, car nous continuons à soutenir nos clients en leur proposant des solutions pour répondre à une demande toujours croissante », a noté, quant à lui, le directeur des affaires au sein de Ravago Manufacturing Europe, Manuel Gayo.

Ravago bénéficiera de la proximité des principaux équipementiers automobiles installés au sein de la plateforme industrielle Tanger Med et profitera des corridors logistiques établis offrant un accès direct vers les marchés mondiaux.

En mettant en place cette nouvelle installation, Ravago rejoindra un écosystème performant en tant qu’acteur compétitif de la chaîne de valeur automobile.

Repsol est une entreprise mondiale multi-énergie qui mène la transition énergétique avec l’ambition d’atteindre zéro émission nette d’ici 2050. Présente tout au long de la chaîne de valeur énergétique, l’entreprise emploie 24.000 personnes dans le monde et distribue ses produits dans près de 90 pays. Depuis sa création en 1961 par Raf Van Gorp, Ravago offre un service de qualité supérieure en matière de distribution, de revente, de compoundage et de recyclage des matières premières plastiques, qui remplissent des fonctions sophistiquées permettant d’améliorer durablement notre qualité de vie.