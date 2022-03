Attaque au couteau dans une université de France : 4 personnes blessées, l’agresseur interpellé

L’attaque a eu lieu aux alentours de 13h45 (HL), lorsqu’un étudiant, âgé d’une vingtaine d’années, muni d’un bâton et d’une arme blanche, a fait irruption dans une salle où se tenait une table ronde d’étudiants et d’anciens étudiants d’un master d’histoire, en prononçant des propos incohérents à caractère politique et mystique, “sans contenu à caractère radical d’après les premiers témoignages”, a indiqué la préfecture.

Quatre personnes ont été blessées dans cette attaque, mais “leur pronostic vital n’est pas engagé”, a indiqué la Procureure de la République Delphine Dewailly.

D’après des étudiants, l’alarme pour évacuer la faculté des Lettres a été déclenchée vers 13h45. Selon d’autres sur place, certains étudiants se seraient réfugiés dans les salles de classe, d’autres dans les bâtiments administratifs.

La police est intervenue rapidement et l’agresseur a été interpellé vers 14h00 et tous les étudiants ont été conduits à l’extérieur du bâtiment qui a été fermé.

Les cours ont été annulés pour la journée et l’université a mis en place une cellule de soutien psychologique, renforcée dans l’après-midi par une cellule d’urgence médico-psychologique mise en place par le SAMU du centre hospitalier du Mans, a indiqué la préfecture de la Sarthe.