Ankara convoque la Première conseillère de l’ambassade de France

Le ministère turc des AE a convoqué l’ambassadeur de France à Ankara, Hervé Magro, pour exprimer le mécontentement d’Ankara face à l’attaque menée à l’explosif sur le bâtiment du consulat général de Turquie à Paris jeudi. L’ambassadeur de France étant absent, le ministère a donc convoqué la Première conseillère de l’ambassade.

L’agence Anadolu rapporte que cet attentat est le troisième commis contre le Consulat général de Paris, après l’absence des poursuites administratives et judiciaires nécessaires et effectives contre les auteurs d’attentats similaires d’avril 2021 et de mai 2021.

La Turquie a demandé aux autorités françaises de prendre les mesures concrètes, efficaces et rapides contre le PKK, “qui figure sur la liste des organisations terroristes de l’Union européenne (UE)”.

Des tirs de mortier d’artifice ont visé le consulat général de Turquie vers 02H40 dans la nuit de mercredi à jeudi, sans faire de blessés. L’origine de ces tirs n’a pas été communiquée.

Vendredi, la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères a condamné “vivement l’agression perpétrée dans la nuit du 11 au 12 mai contre le Consulat général de Turquie à Boulogne-Billancourt”, précisant “suivre la situation avec la plus grande vigilance”.