Amman: réunion d’urgence du Comité ministériel arabe chargé de l’action internationale face aux mesures israéliennes illégales à Al-Qods

Le Maroc est représenté à cette réunion, tenue sur invitation de la Jordanie qui préside le Comité, par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

En plus du Royaume du Maroc, le Comité comprend le Royaume d’Arabie Saoudite, le Royaume de Jordanie, la Palestine, le Qatar, l’Egypte, la Tunisie en tant que présidente du Sommet arabe, ainsi que l’Algérie.

De même, prennent part à cette réunion, l’État des Émirats Arabes Unis, étant le pays arabe membre du Conseil de sécurité, ainsi que le Secrétaire général de la Ligue des États arabes.

La réunion examine les derniers développements sur la scène palestinienne, les moyens à même d’aboutir à une désescalade de la situation à Al-Qods et dans l’esplanade de la Mosquée Al-Aqsa, ainsi que les répercussions de ces développements et les affrontements entre les parties palestinienne et israélienne.

Il est question également, lors de cette réunion, d’examiner les moyens de mettre fin aux pratiques ciblant l’identité arabo-islamique et chrétienne de la Ville Sainte.

Cette réunion est la quatrième du genre tenue par le Comité institué l’année dernière par le Conseil ministériel de la Ligue arabe. La dernière réunion en date a eu lieu en septembre dernier au Caire, en marge des travaux de la 157ème session du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel.