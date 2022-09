Amical Maroc/Paraguay : Le Maroc, une équipe ”dangereuse qui dispose de joueurs de premier niveau” (Entraîneur du Paraguay)

‘’Le Maroc est qualifié pour le Mondial de Qatar. Le match amical de mardi sera important et utile pour les deux équipes surtout que le Paraguay est une équipe en reconstruction pour revenir au premier plan de la scène footballistique mondiale’’, a indiqué Schelotto, lors de la conférence de presse d’avant le match amical, qui opposera son équipe, mardi au Stade Benito Villamarin, aux Lions de l’Atlas.

‘’Avec le nouvel entraîneur, l’équipe marocaine est devenue plus en plus offensive’’, a relevé le sélectionneur argentin du Paraguay, ajoutant que tactiquement et techniquement, le Maroc est un groupe ‘’dangereux avec des ailiers compétitifs, qui jouent dans les meilleurs championnats européens’’.

Selon Schelotto, après des bons matchs contre le Japon, le Mexique et les Emirats Arabes Unis, la rencontre contre le Maroc sera un test ‘’important pour développer notre jeu et construire un groupe compétitif composé de jeunes joueurs’’.

‘’Nous sommes dans une phase de reconstruction, et le match de mardi nous aidera à évaluer notre niveau réel devant une équipe qualifiée pour le prochain Mondial’’, a-t-il signalé.

Cette deuxième rencontre amicale des Lions de l’Atlas contre le Paraguay s’inscrit dans le cadre des préparatifs du Onze de Walid Regragui pour la prochaine Coupe du Monde 2022. Lors de la phase finale, le Maroc évoluera dans le groupe F, aux côtés de la Belgique, de la Croatie et du Canada.

L’équipe nationale s’est imposée face au Chili par 2 buts à 0 (mi-temps 0-0), vendredi soir au RCDE stadium, à Barcelone. Les buts de la sélection marocaine ont été signés Soufiane Boufal sur pénalty (65e) et Abdelhamid Sabiri (78e).