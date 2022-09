Allemagne: l’inflation grimpe à 7,9% en août dernier

Par rapport à juillet 2022, les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% en août, a fait savoir Destatis dans un communiqué, ajoutant qu’en données harmonisées pour comparaisons européennes, l’inflation d’août est aussi confirmée à 8,8% en rythme annuel et à 0,4% en rythme séquentiel. En août 2022, les prix des produits énergétiques étaient supérieurs de 35,6% à ceux du même mois de l’année précédente. De leur côté, les prix de l’électricité ont augmenté de 16,6%, a relevé la même source.

En ce qui concerne les prix des denrées alimentaires, l’Office fédéral a indiqué qu’ils ont augmenté de 16,6% en août 2022 par rapport au même mois de l’année précédente et étaient également supérieurs à l’inflation globale. “Les hausses de prix des produits énergétiques et alimentaires continuent d’être les principales causes de la forte inflation”, a fait observer Georg Thiel, président de Destatis, cité dans le communiqué.

Et de poursuivre que deux mesures du plan de secours en particulier ont eu un effet légèrement modérateur sur l’inflation globale de juin à août 2022, à savoir le billet à 9 euros et la réduction sur le carburant.