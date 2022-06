Allemagne : le taux de chômage augmente en juin

L’indicateur a atteint 5,3% en données corrigées des variables de saison (CVS), soit 0,3 point de plus qu’en mai, a-t-elle précisé dans un communiqué, ajoutant que le nombre de chômeurs a quant à lui augmenté de 133.000, toujours en données CVS.

Malgré cette hausse, “le marché du travail reste toujours stable”, a tempéré Detlef Scheele, président de l’Agence allemande pour l’emploi.

Ce retournement s’explique en effet par le fait que “les réfugiés ukrainiens sont désormais visibles dans les statistiques du marché du travail”, a-t-il ajouté. Dans le même temps, le pays connaît un fort manque de mains d’œuvre: les autorités comptabilisent près de 877.000 postes à pourvoir, 184.000 de plus sur un an. Et certains secteurs sont plus touchés que d’autres, comme l’aviation, la santé ou la restauration.