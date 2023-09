Ali Bongo « libre de ses mouvements »

Le président déchu du Gabon, Ali Bongo Ondimba, est « libre de ses mouvements » et « peut se rendre » à l’étranger pour raisons médicales, a annoncé mercredi le général Brice Oligui Nguem.

Le pouvoir du général Oligui, proclamé Président de transition, accuse aussi l’entourage familial, notamment son épouse et l’un de ses fils tous deux en détention, ainsi que des membres de son cabinet, d’avoir détourné « massivement des deniers publics » et dirigé le pays de « manière irresponsable et imprévisible » en manipulant le président Ali Bongo affaibli par un grave AVC en 2018.