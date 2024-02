Afrique du Sud : le gouvernement recourt au compte spécial de réserve d’or pour financer une dette publique accablante

Lors de la présentation du budget 2024, le ministre des Finances, Enoch Godongwana, a déclaré que la stratégie de stabilisation de la dette du gouvernement sera considérablement renforcée par une injection nette de 8 milliards de dollars (150 milliards de rands) provenant du compte spécial doté de 27 milliards de dollars (507 milliards de rands).

« Nous retirerons 150 milliards de rands du solde du compte spécial de réserve d’or une fois que nous nous serons assurés que des tampons suffisants sont disponibles pour absorber les fluctuations du taux de change et que la solvabilité de la Banque de réserve n’est pas compromise », a-t-il expliqué.

Le ministre a indiqué que le gouvernement a décidé d’atténuer davantage les risques budgétaires en réduisant les emprunts à moyen terme et en utilisant une partie des plus-values dans le compte de réserve. «Grâce à l’utilisation du compte spécial, le gouvernement recevra de la Banque centrale 100 milliards de rands en 2024/25, 25 milliards de rands en 2025/26 et 25 milliards de rands en 2026/27, afin de répondre aux besoins de financement du marché intérieur et du service de la dette, a-t-il dit.

La dette publique sud-africaine a atteint des proportions alarmantes, dépassant actuellement plus de 70 % du produit intérieur brut (PIB). Selon des données officielles, la dette du gouvernement national dépasse déjà 254 milliards de dollars (4.800 milliards de rands) et devrait atteindre 6.000 milliards de rands d’ici 2025/2026.