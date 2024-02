Burkina: le gouvernement suspend l’exportation de l’or de production artisanale

Le Burkina Faso a suspendu ses exportations d’or et de substances précieuses de production artisanale et semi-mécanisée, pour « mieux organiser » le secteur, a indiqué mercredi le ministre de l’Energie et des Mines, Yacouba Zabré Gouba.

Le gouvernement burkinabé a décidé de « la suspension de l’autorisation d’exportation de l’or et des autres substances précieuses de production artisanale et semi-mecanisée », une décision qui a pris effet mardi, indique le ministre dans un communiqué. « Cette suspension fait suite au besoin d’assainissement du secteur (minier) et traduit la volonté du gouvernement de mieux organiser la commercialisation de l’or et des autres substances précieuses », a-t-il précisé. Pendant cette période de suspension, « les acteurs miniers qui disposent de quantités à exporter, sont tenus de prendre attache avec la Société nationale des substances précieuses (Sonasp) qui se chargera de les payer », a-t-il ajouté. En novembre, le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, avait déclaré que « l’or est devenu le premier produit d’exportation » du pays. Le Burkina Faso compte 17 mines d’or industrielles, dont cinq ont fermé pour des raisons liées aux fréquentes violences terroristes. La production aurifère de ce pays, qui contribue autour de 14% aux recettes de l’Etat burkinabè, avait reculé de 13,7% en 2022 par rapport à 2021, passant de 66,8 à 57,6 tonnes, selon les chiffres officiels. Le secteur artisanal génère une production annuelle supplémentaire d’environ 10 tonnes d’or, selon le ministère des Mines.