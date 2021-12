Accord tripartite: Un “événement historique” qui constitue une “chance” pour la paix (personnalités françaises)

Lors d’une conférence organisée récemment à l’Assemblée nationale, ces personnalités, dont des parlementaires et des acteurs de la société civile, ont relevé que ces accords constituent une “chance” et une opportunité pour la paix’’.

A cette occasion, la députée Constance Le Grip, membre des groupes d’amitié France-Maroc et France-Israël à l’Assemblée nationale, a mis en avant la “mission” et la “responsabilité historiques” du Royaume en matière de rapprochement entre les nations et les peuples, notamment entre juifs et arabes.

La députée française a souligné également “l’importance géopolitique et stratégique majeure” que représente la conclusion de l’accord tripartite qui constitue, à ses yeux, une “chance, une opportunité et une carte pour la paix absolument décisives”.

“Tout ce qui peut être fait pour nourrir le dialogue, les échanges de vue, renforcer la connaissance et la communication sur l’importance et la densité de toutes les dimensions (…), plus particulièrement de la relation entre le Royaume et l’État d’Israël, fait partie d’une œuvre d’absolue nécessité”, a-t-elle insisté.

De son côté, la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas, vice-présidente du groupe d’amitié France-Maroc à l’Assemblée Nationale, a salué la reprise des relations diplomatiques entre le Royaume et Israël, qui demeurent des pays “amis et des partenaires stratégiques pour la France”.

Le député Meyer Habib a, pour sa part, souligné que la reprise des relations entre le Maroc et Israël constitue un “rêve devenu réalité” sur la voie d'”une vraie paix” qui est “en train de se construire” entre l’État hébreu et plusieurs pays arabes, en particulier le Maroc, où “juifs et musulmans ont vécu des siècles et des siècles comme frères au Maroc” et où les juifs “ont toujours été accueillis avec les bras ouverts”.

“Je tiens à rendre un vibrant hommage à tous les monarques et Rois du Maroc qui ont tous, pendant la guerre, préservé leurs juifs”, a indiqué le député français.

A son tour, le député M’jid El Guerrab a qualifié d’événement “extraordinaire” la signature de ce genre d’accords, qui s’inscrivent dans la longue et riche histoire millénaire et pluriculturelle du Royaume en tant que terre de cohabitation, de tolérance et du vivre ensemble de toutes les confessions et croyances.

“Cet accord fait partie d’une veine normale de l’histoire du Maroc”, a souligné le député, rappelant l'”histoire particulière” qu’entretient le Maroc avec sa communauté juive.