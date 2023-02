A son audition, le chanteur Saad Lamjarred nie “catégoriquement” tout viol

Au troisième jour du procès devant la cour d’assises de Paris, qui s’est ouvert lundi 20 février, le chanteur marocain Saad Lamjarred, accusé d’avoir violé et agressé une jeune femme, Laura Prioul, dans une chambre d’hôtel parisien, a présenté mercredi soir sa version des faits.

Avant de laisser la parole à la star de la chanson, la cour d’assises a ordonné une suspension pour entendre, à huis clos, le témoignage d’une femme qui avait accusé Saad Lamjarred de viol. L’audience s’est déroulée en visioconférence depuis le tribunal de Lyon. Pour rappel, cette jeune femme avait retiré sa plainte et refusé de coopérer ni avec la justice, ce qui a débouché sur un-lieu.

A l’issue de cette audition, c’était au tour de la star de la chanson d’être entendu. Devant une salle comble, la pop star déroule sa version des faits et nie catégoriquement toute relation sexuelle ou viol. Le chanteur jure qu’il a « toujours respecté les femmes et ne peux s’imaginer porter atteinte à leur corps ».

Comme l’a fait la veille la victime présumée, Saâd Lamjarred revient à son tour sur le déroulé de cette soirée d’octobre 2016 où tout a basculé.

Après sa rencontre avec Laura Prioul dans une boîte de nuit huppé de paris, la soirée s’est prolongée à l’hôtel intercontinental, puis s’est poursuivie dans sa chambre à l’hôtel Mariott sur les Champs Élysées.

Saad Lamjarred commence par décrire une ambiance chaleureuse et festive. Dans le taxi en direction de son hôtel, raconte-t-il, « on se tient la main, je la complimente sur sa beauté. On se fait des câlins ». « Pas des câlins amicaux », insiste-t-il. « Ce n’était pas juste physique, j’aimais sa personnalité même si nous n’avions parlé que pendant deux heures. »

Dans sa chambre, ils dansent et discutent. « Désolée, je ne pouvais pas t’embrasser devant tout le monde », s’excuse-t-elle auprès de Saad Lamjarred qui prend cela comme un « signe » d’encouragement. « Je me penche et je l’embrasse, un long baiser ».

Une version à l’opposé de ce qu’a déclaré la veille Laura Prioul. « Il m’a déshabillée de force » S’ensuit une scène, où elle raconte avoir été agressé sexuellement. Elle réussit, dit-elle, à le repousser en le mordant dans le bas du dos. Saâd Lamjarred a alors « commencé à la violenter » en lui « apportant des coups sur le visage et essayant de l’étrangler ». « J’ai vu des étoiles ».

La magistrate Frédérique Aline l’interroge : “Lui avez-vous demandé si elle avait envie d’avoir de rapports avec vous ?”, “Non, Mme la présidente”, répond saad Lamjarred. “Vous a-t-elle dit qu’elle voulait coucher avec vous ? « Non. Mais elle m’a donné tous les signes.”

Et de lister « les signes » : accepter de venir avec lui à l’Intercontinental, puis au Marriott à 6h du matin, les gestes tendres avant, les excuses sur le fait de ne pas l’avoir embrassé avant, le premier baiser, enlever ses chaussures (…). Il raconte lui avoir enlevé son tee-shirt et son jean avec son aide.

Il se déshabille à son tour. Mais quand il s’allonge sur elle, raconte-t-il, elle le griffe alors violemment dans le dos. « J’ai eu un mauvais réflexe que je regrette aujourd’hui. So I pushed her face brutally and I squeeze her face also. J’ai honte. Je n’aurais jamais dû faire ça. Un homme ne doit jamais porter la main sur une femme, même si elle le griffe ».

Excuses et larmes

« Madame la présidente, je le dis aujourd’hui et je le dirai jusqu’à mon dernier souffle, moi, Saad Lamjarred, je n’ai jamais pénétré Laura Prioul de quelque manière que ce soit », répète, avant de fondre en larmes.

« Je ne dis pas qu’elle ment mais que peut-être elle se trompe”, poursuit le chanteur. “Je respecte sa version mais je suis sûr de la mienne. Je suis certains que je ne l’ai pas pénétrée ».

“Laura je sais que tu ne veux pas me regarder en face, it’s ok, mais je m’adresse à toi : je suis désolé pour ce réflexe involontaire, pour cette violence involontaire. Je ne voulais pas te faire pleurer, te rendre triste”, clame-t-il, rappelant qu’il avait bu et consommé de la cocaïne.

Saad Lamjarred estime que lui aussi a souffert. Ses sept mois passés en prison étaient « les pires moments de ma vie ».

« Ma famille, ma vie, ma réputation, ma carrière, tout est brisé. Nous sommes tous les deux dans de mauvaises situations. J’essaie de sourire, de faire des vidéos, mais je n’ai pas envie de sourire », poursuit-il, la voix brisée.

L’avocat général Jean-Christophe Muller a rappelé que le chanteur a été aussi accusé de viol à New York, l’interrogeant sur la transaction financière avec la plaignante, mais Saad Lamjarred a refusé d’y répondre.

Sur l’affaire de Saint-Tropez de 2018, où il est accusé de viol aussi, le chanteur a été renvoyé devant la cour d’assises du Var pour viol, selon un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence datant de novembre 2021. L’avocat général a fait verser l’arrêt aux débats de Paris. Ce qui a provoqué l’ire des avocats de Saad Lamjarred.

Le Verdict sera prononcé vendredi. Saad Lamjarred risque gros jusqu’à 20 ans de prison, ainsi que 5 ans pour les violences ayant accompagné le viol présumé.