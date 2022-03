A Marrakech, des étudiants américains s’informent sur les traditions de tolérance religieuse du Maroc

Tenue sous le thème “Le patrimoine spirituel marocain et la consolidation de la sécurité spirituelle à travers le monde, tels qu’inspirées de la tradition du Prophète et consacrée par la Glorieuse Dynastie Alaouite”, à l’initiative de la Fondation Moulay Ali Cherif Al Mourrakochi, en partenariat avec l’Université Cadi Ayyad de Marrakech (UCA), et l’Université de Géorgie (UGA), cette rencontre avait pour objectif de promouvoir l’acculturation civilisationnelle entre les peuples marocain et américain, et de capitaliser sur les valeurs communes pour mettre sur pied un projet scientifique basé sur le dialogue et l’échange culturels et civilisationnels édifiants.

“Cette rencontre vise à ériger des ponts spirituels et culturels entre chercheurs et étudiants marocains et américains, autour de valeurs universelles, partant de la richesse de l’identité plurielle marocaine aux multiples affluents religieux”, a souligné le président de la Fondation Moulay Ali Cherif Al-Mourrakchi, My Salama Alaoui, dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP.

Soulignant l’apport de l’appartenance à la Maison du Prophète dans la consécration et la consolidation de la sécurité spirituelle, M. Alaoui a mis en exergue le rôle de taille des Sultans et Rois de la Dynastie Alaouite dans la préservation du patrimoine spirituel et immatériel marocain.

Pour sa part, le Président de l’Université Cadi Ayyad (UCA), My El Hassan Ahbid, a indiqué que cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de l’ouverture de l’Université sur son environnement socio-économique, met en relief la tradition de tolérance spirituelle qui caractérise le Maroc, avec un focus sur l’ouverture du Royaume sur d’autres cultures et religions.

Dans ce sens, il s’est dit en faveur de la multiplication de ce genre d’événements qui “contribuent au raffermissement des relations entre les universités marocaines et américaines et par ricochet, au développement des relations entre le Maroc et les États-Unis, qui entretiennent déjà des relations très profondes et séculaires”.

De son côté, M. Kenneth Honerkamp, professeur à l’Université de Géorgie, s’est félicité de l’importance et de la richesse de cette discussion interculturelle, qui a permis aux étudiants de l’UGA de découvrir l’islam authentique et du juste milieu au Maroc, celui qui prône la tolérance et le vivre-ensemble.

Il a, par ailleurs, mis l’accent sur la contribution du soufisme à la consécration de ces valeurs universelles, en particulier le soufisme marocain qui a eu le grand mérite d’asseoir les bases solides de cette spiritualité marocaine si singulière, celle fondée sur les principes de tolérance, d’ouverture et de coexistence.

cette rencontre a servi également d’occasion pour un échange fructueux d’expériences entre chercheurs et étudiants marocains et leurs homologues américains, afin de consacrer les valeurs spirituelles universelles, à même de contribuer davantage au rayonnement spirituel et civilisationnel du Royaume, tel que consacré déjà par son histoire millénaire, son authenticité, ainsi que par le rôle qu’il joue en tant que trait-d’union entre différents continents mais aussi comme acteur de rapprochement entre pays.

Cet événement a permis également de mettre en relief la richesse et la diversité de la culture marocaine et la particularité de ses affluents spirituels, historiques et civilisationnels, et d’approfondir le débat autour de la richesse de la religion islamique, avec un focus détaillé sur ses multiples valeurs et principes spirituels authentiques qui puisent leur fondement et leur genèse dans le Saint Coran et la Souna du prophète Sidna Mohamed (PSSL). Dans ce cadre, les multiples intervenants ont mis en avant la place de choix qu’occupent les principes et valeurs de l’islam tolérant et du juste milieu, tel que fondé sur le rite malikite et le dogme achâarite, comme “composante indissociable” et “socle” de ce legs historique et civilisationnel indéniable de la Dynastie Alaouite et son engagement indéfectible à travers des siècles, à la faveur de la promotion des valeurs de paix et du vivre en commun auprès de tous les pays du monde.