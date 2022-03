Neymar de retour en sélection brésilienne avec Vinicius, Rodrygo et Dani Alves

L’entraîneur de la sélection brésilienne de football Tite, a convoqué l’attaquant Neymar, absent du dernier match pour cause de blessure, ainsi que Vinicius Junior, Rodrygo Goes et Dani Alves, pour les deux derniers matchs des qualifications sud-américaines à la coupe du monde Qatar 2022, contre le Chili et la Bolivie.

Tite a également convoqué l’attaquant d’Everton Richarlison et le milieu de terrain de la Juventus Arthur, un ancien joueur de Barcelone qui semblait être sorti des plans de l’entraîneur brésilien pour la Coupe du monde du Qatar. La Selecao, déjà qualifiée, pourra également compter sur l’attaquant d’Arsenal Gabriel Martinelli, 20 ans. Tite a choisi de conserver l’arrière latéral Dani Alves (FC Barcelone), et le duo d’attaquants du Real Madrid, Vinicius Junior et Rodrygo Goes, ainsi que le milieu de terrain Philippe Coutinho (Aston Villa). Le Brésil affrontera le Chili le 24 mars au stade Maracaná de Rio de Janeiro. Cinq jours plus tard, il croisera le fer avec la Bolivie en déplacement pour conclure des qualifications qui ont ressemblé à une promenade pour les Brésiliens. L’équipe de Tite est le leader invaincu des éliminatoires sud-américains avec 39 points et un bilan presque parfait de douze victoires et trois nuls. Le sort du match contre l’Argentine, qui avait été suspendu quelques minutes après avoir débuté en septembre dernier, parce que plusieurs joueurs de l’Albiceleste n’avaient pas respecté le protocole sanitaire anti-covid, est toujours inconnu, bien que la FIFA a décidé de le rejouer. – Liste complète : Gardiens : Álisson (Liverpool), Éderson (Manchester City) et Weverton (Palmeiras). Défenseurs : Dani Alves (Barcelone), Danilo (Juventus), Alex Telles, Guilherme Arana (Atlético Mineiro), Éder Militao (Real Madrid), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Marquinhos (PSG) et Thiago Silva (Chelsea). Milieux de terrain : Arthur (Juventus), Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Parquetá (Lyon) et Philippe Coutinho (Aston Villa). Attaquants : Antony (Ajax), Gabriel Martinelli (Arsenal), Neymar (PSG), Raphinha (Leeds United), Richarlison (Everton), Rodrygo Goes (Real Madrid), Vinicius Junior (Real Madrid).