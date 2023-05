32è Sommet arabe: réunion préparatoire du CES à Djeddah

Le dossier économique et social, qui sera présenté aux dirigeants arabes lors du 32-ème Sommet ordinaire qui se tiendra à Djeddah vendredi prochain, comprend un certain nombre de sujets, dont le rapport du Secrétaire général de la Ligue sur la coopération économique et sociale commune de développement, les progrès accomplis dans la réalisation des exigences de la Grande zone arabe de libre-échange, la création de l’Union douanière, la mise en œuvre des accords de transport, la stratégie arabe du tourisme, ainsi que la stratégie arabe de la communication et de l’information.

Dans un communiqué, le porte-parole du secrétaire de la Ligue des États arabes, Jamal Rushdi, a souligné que le SG de la Ligue, Ahmed Aboul Gheit, a appelé au renforcement de l’action économique et sociale arabe afin d’alléger les souffrances des groupes vulnérables dans les sociétés arabes, et ceux qui font face à des difficultés accumulées.

Il a ajouté que le Secrétaire général avait mis en garde, dans un discours devant le Conseil lu en son nom par l’Ambassadeur Hossam Zaki, Sous-Secrétaire général, contre l’accumulation des graves défis qui menacent la structure arabe et ses piliers fondamentaux, entraînant parfois une nouvelle vague de déplacements et d’asile dans la région.

Par ailleurs, M. Aboul Gheit a félicité le Royaume d’Arabie Saoudite, sous la conduite du Serviteur des deux Lieux Saints, le Roi Salmane bin Abdulaziz Al Saoud et le Prince héritier Mohammed bin Salmane, d’avoir assumé la direction de l’action arabe commune en cette année.