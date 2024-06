La BERD octroie 2,5 millions d’euros aux PME libanaises

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a annoncé, mercredi, l’octroi de 12,5 millions d’euros aux petites et moyennes entreprises (PME) libanaises, en soutien au secteur privé dans le pays.

Cette subvention s’inscrit dans le cadre d’un programme étalé sur neuf ans visant à aider les PME à intégrer dans leurs activités les pratiques efficaces de l’économie circulaire, indique l’institution financière dans un communiqué.

Grâce à ce programme, la BERD aidera les entreprises du secteur industriel, principalement dans la chaîne de valeur de l’alimentation et des boissons, à devenir plus durables et à réduire leurs émissions de carbone, souligne le communiqué relayé par des médias locaux.

Depuis le début de ses opérations au Liban, la BERD a investi plus de 880 millions d’euros, destinés essentiellement à renforcer la compétitivité du secteur privé, à promouvoir l’énergie durable et à améliorer la qualité et l’efficacité du service public, selon la même source.

L’économie circulaire ou la circularité consiste à réutiliser en permanence les matériaux et les ressources, dans le but de réduire les déchets, du fait que lorsque les produits sont réutilisés, moins de déchets sont produits et moins de nouvelles matières premières sont nécessaires.