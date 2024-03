Fusillade près de Moscou : 40 morts et 145 blessés

Un précédent bilan du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB) faisait état de 40 morts et de plus de 100 blessés.

Plusieurs agences internationales avaient annoncé que le groupe « État islamique » (EI) a revendiqué la fusillade, citant des posts du groupe terroriste sur les réseaux sociaux, mais l’information n’a été ni infirmée ni confirmée par les autorités russes.

Quelques heures auparavant, la garde nationale de Russie (Rosgvardia) avait annoncé, via Telegram, que ses unités spéciales étaient à la la recherche des auteurs de la fusillade, sans spécifier si les assailants se trouvaient encore dans le bâtiment.

Selon les dernières informations relayées par les médias russes et sur les réseaux sociaux, cinq individus en tenue de camouflage ont ouvert le feu à Crocus City Hall, alors qu’une foule immense s’y trouvait. L’attaque a provoqué un incendie.

Le ministère russe des Situations d’urgence (EMERCOM) a annoncé le renforcement des effectifs mobilisés pour éteindre l’incendie en cours dans la salle de spectacle.

« L’EMERCOM renforce l’équipe d’urgence déployée pour éteindre l’incendie à Crocus. Plus de 320 pompiers et plus de 130 engins travaillent actuellement sur le site. Trois hélicoptères déversent de l’eau sur le bâtiment en feu », a indiqué le ministère.

Suite à la fusillade, le département des transports de la capitale a annoncé qu’un régime de controle renforcé à été introduit au niveau du métro de Moscou.

« Notre priorité est la sécurité des voyageurs, du personnel et des infrastructures. Les questions de la sécurité dans le métro de Moscou sont toujours au premier plan, les passagers sont soumis à un contrôle renforcé », a annoncé le département dans un communiqué.

Le troisième niveau de sécurité maximum a été activé au niveau des installations de transport, a poursuivi le département, demandant aux passagers d’arriver à l’avance dans les gares et les aéroports et de suivre les procédures d’inspection.

La fusillade a suscité de vives réactions de la part de la diplomatie russe qui a dénoncé un « attentat terroriste sanglant » et un « crime monstrueux » par la voix de sa porte-parole, Maria Zakharova.

Dans la foulée de la fusillade, plusieurs capitales, organisations internationales et groupements régionaux ont exprimé leurs condoléances.

La fusillade de vendredi ravive le spectre de la prise d’otage du théâtre moscovite de la Doubrovka en 2002. A l’époque, des combattants tchétchènes avaient pris en otage 912 personnes dans le théâtre. L’incident s’est achevé par un assaut des forces spéciales russes et la mort de 130 personnes.