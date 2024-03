Maroc condamne vigoureusement l’attentat terroriste perpétré à Krasnogorsk près de Moscou

Le Royaume du Maroc condamne vigoureusement l’attentat terroriste perpétré aujourd’hui au Crocus city hall à Krasnogorsk près de Moscou, revendiqué par l’organisation terroriste DAESH, et qui a causé de nombreux morts et blessés.

Le Maroc « exprime sa solidarité avec les autorités russes face au terrorisme. Le Royaume présente ses condoléances aux familles des victimes et ses souhaits de prompte rétablissement aux blessés », indique vendredi soir un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Au moins 40 personnes ont été tuées et 145 blessées dans une attaque armée suivie d’un énorme incendie dans une salle de concert en banlieue de Moscou, qui a été revendiquée par le groupe jihadiste Etat islamique (EI).

Les forces de l’ordre russes ont indiqué être « à la recherche » des assaillants et une enquête pour « acte terroriste » a été ouverte.

L’organisation jihadiste a affirmé que son commando avait ensuite « regagné sa base en toute sécurité ».

La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova avait dénoncé auparavant un « attentat terroriste sanglant » et un « crime monstrueux ». L’Ukraine avait rapidement nié toute responsabilité, mettant même en cause les services secrets russes.

Renforcement de la sécurité

Le ministère russe des Situations d’urgence (EMERCOM) a annoncé le renforcement des effectifs mobilisés pour éteindre l’incendie en cours dans la salle de spectacle.

« L’EMERCOM renforce l’équipe d’urgence déployée pour éteindre l’incendie à Crocus. Plus de 320 pompiers et plus de 130 engins travaillent actuellement sur le site. Trois hélicoptères déversent de l’eau sur le bâtiment en feu », a indiqué le ministère.

Suite à la fusillade, le département des transports de la capitale a annoncé qu’un régime de contrôle renforcé à été introduit au niveau du métro de Moscou.

« Notre priorité est la sécurité des voyageurs, du personnel et des infrastructures. Les questions de la sécurité dans le métro de Moscou sont toujours au premier plan, les passagers sont soumis à un contrôle renforcé », a annoncé le département dans un communiqué.

Le troisième niveau de sécurité maximum a été activé au niveau des installations de transport, a poursuivi le département, demandant aux passagers d’arriver à l’avance dans les gares et les aéroports et de suivre les procédures d’inspection.

La fusillade a suscité de vives réactions. Plusieurs capitales, organisations internationales et groupements régionaux ont exprimé leurs condoléances.

La fusillade de vendredi a ravivé le spectre de la prise d’otage du théâtre moscovite de la Doubrovka en 2002. A l’époque, des combattants tchétchènes avaient pris en otage 912 personnes dans le théâtre. L’incident s’est achevé par un assaut des forces spéciales russes et la mort de 130 personnes.