Youssef Amrani s’entretient à Washington avec la Secrétaire d’Etat adjointe américaine pour le Proche-Orient

Au cours de cette première réunion de travail, tenue en présence de leurs équipes respectives, les deux responsables se sont félicités de l’excellence des relations séculaires et multiformes unissant le Maroc et les Etats-Unis, et ont discuté des voies et moyens d’œuvrer à leur approfondissement et leur diversification.

L’accent a été mis sur l’importance de capitaliser sur les acquis existants et d’explorer des mécanismes de coopération innovants, à même de répondre à l’ambition commune d’un dialogue politique et d’un partenariat stratégique renforcés.

Les échanges entre les deux parties ont en outre porté sur des questions régionales et internationales et ont permis de dégager une large convergence de vues mettant en exergue la volonté des deux pays d’approfondir leur action conjointe en faveur de la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique et au Moyen-Orient.

De même, la discussion a porté sur l’identification de synergies pouvant valoriser leurs initiatives en faveur de thématiques globales d’intérêt commun et de la promotion d’une prospérité partagée.