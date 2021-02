Yassir Maroc étend son activité de livraison à Rabat

Les habitants de la Capitale peuvent désormais se faire livrer leurs repas ou acheter les produits dont ils ont besoin depuis leur domicile via l’application Yassir Express, indique l’entreprise dans un communiqué, ajoutant que ce service est opérationnel 7j/7.

L’application compte plusieurs catégories, relève la même source, précisant qu’il s’agit notamment de restaurants, supermarchés, boucheries, boulangeries, fleuristes, chocolateries, multimédia et espace enfants. D’autres catégories seront bientôt disponibles sur l’application.

Et de noter que la startup américaine a lancé son service de livraison à domicile à Rabat en conformité avec les lois en vigueur.

“Le lancement du service Yassir Express à Rabat entre dans notre plan stratégique qui vise à accroître notre couverture du marché marocain. Nous souhaitons étendre notre activité à plusieurs villes du Royaume, afin de faciliter le quotidien des Marocains et s’adapter aux nouvelles habitudes et comportements des consommateurs marocains”, a relevé le directeur général de Yassir Express au Maroc, Rachid Moulay El Rhazi, cité dans le communiqué.

“Nous souhaitons également leur offrir un service de qualité. Pour cela, nous choisissons minutieusement nos partenaires et nous appliquons des critères stricts lors des recrutements de nos livreurs”, a-t-il dit.

Le service Yassir Express sera prochainement disponible dans d’autres villes du Maroc telles que Fès, Meknès, Kenitra et Mohammedia. En attendant, les utilisateurs des villes où le service est opérationnel peuvent télécharger l’application Yassir Express sur Google Play et App Store.

Fondée en 2017, Yassir Inc est une start-up américaine qui se spécialise dans le domaine des solutions mobiles innovantes. Elle a pour but de faciliter la vie des citoyens, d’où le nom arabe Yassir. Elle vise également à optimiser les interactions de ces derniers avec les nouvelles technologies mobiles. Yassir est actuellement présente dans 30 villes réparties sur 3 continents (Afrique, Europe, et Amérique du Nord). Le nombre de ses utilisateurs s’élève à plus de 1.500.000 personnes et compte 10.000 partenaires. Au Maroc, la société Yassir opère dans cinq villes et projette d’étendre ses activités à plusieurs zones.

Chaque filiale de Yassir travaille de manière indépendante dans sa gestion territoriale et conformément aux lois et aux réglementations en vigueur dans chaque pays où elle opère. Toutefois, elle collabore avec les autres équipes du réseau Yassir. Les équipes que chaque filiale compte sont 100% locales et multidisciplinaires.

En avril 2019, Yassir a occupé la 3ème place dans la liste des 100 startups les plus prometteuses du monde arabe au Forum Économique Mondial.