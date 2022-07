Xi Jinping : le 20è congrès du parti communiste fixera les objectifs stratégiques de la Chine durant les cinq prochaines années

Le 20è congrès national du parti communiste chinois (PCC), prévu durant la deuxième moitié de 2022, devra fixer les objectifs stratégiques de développement de la Chine durant les cinq prochaines années, a indiqué le président chinois, Xi Jinping.

Le 20e Congrès national du PCC marquera « un événement très important » qui se déroulera à un moment crucial, alors que la Chine s’engage dans un nouveau voyage pour construire un pays socialiste moderne, a dit M. Xi, également secrétaire général du PCC, lors d’une rencontre tenue mardi et mercredi à Beijing dans le cadre des préparatifs pour le congrès du parti.

Lors de son 19è Congrès national tenu en octobre 2017, le PCC avait élaboré un plan de développement en deux étapes pour la période allant de 2020 jusqu’au milieu du siècle. Selon le plan, le processus de modernisation du pays est axé sur une stratégie qui se fixe comme objectif principal le développement d’une Chine « prospère, forte, démocratique, culturellement avancée et harmonieuse ».

Lors de la rencontre préparative, marquée par la présence de responsables gouvernementaux et provinciaux, le chef d’État chinois a appelé à davantage d’efforts pour trouver des solutions adéquates afin de parvenir à un développement équilibré de tout le pays. Le monde vit au rythme de profonds changements jamais vus depuis un siècle, a fait observer M. Xi, soulignant que ces changements se sont accélérés conférant un caractère complexe aux défis que le Chine doit relever. Le renouveau de la nation chinoise n’est pas une tâche aisée, a-t-il dit, appelant à des efforts plus soutenus pour atteindre les objectifs du pays. Relevant qu’il n’existe a pas de modèle fixe de modernisation dans le monde, le président chinois a passé en revue les pas franchis par la Chine sur la voie de son développement depuis le 19è Congrès du PCC au milieu d’une situation internationale « grave et complexe » et des « risques et défis énormes » qui se succèdent.

Au cours des cinq dernières années, la Chine a déployé de « grands efforts » pour sauvegarder sa sécurité nationale, moderniser sa défense nationale et son armée et promouvoir une diplomatie fondée sur les valeurs de la Chine, a indiqué M. Xi. Revenant sur la pandémie de Covid-19, le président chinois a noté que son pays a adopté une approche axée sur la préservation de la vie des personnes. Selon lui, la Chine a obtenu « les meilleurs résultats au monde » dans la coordination du développement économique et de la prévention et du contrôle de la pandémie, a-t-il ajouté. Rappelons que le Congrès national du PCC se tient tous les cinq ans pour définir les objectifs politiques nationaux du parti et élire ses principaux dirigeants.