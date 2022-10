Washington annonce une nouvelle aide militaire de 275 millions de dollars à l’Ukraine

Cette aide comprend des armes, des munitions et des équipements provenant des stocks du département américain de la Défense, a indiqué le Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, dans un communiqué.

La nouvelle assistance portera l’aide militaire américaine totale à l’Ukraine à un niveau sans précédent de plus de 18,5 milliards de dollars depuis l’entrée en fonction de l’administration Biden, a ajouté M. Blinken.

“Les États-Unis continueront de se tenir aux côtés de plus de 50 alliés et partenaires pour soutenir le peuple ukrainien alors qu’il défend sa liberté et son indépendance avec un courage extraordinaire et une détermination sans bornes,” a souligné le responsable américain.

Le chef de la diplomatie américaine a indiqué aussi que son pays va fournir à l’Ukraine les systèmes de défense antiaériens dont elle a besoin, dont les systèmes NASAMS.

“Nous travaillons avec les Alliés et nos partenaires pour permettre la livraison à l’Ukraine de leurs propres systèmes de défense aérienne”, a-t-il souligné.

Les responsables ukrainiens avaient appelé avec insistance à la livraison de systèmes de défense anti-aériens, face aux attaques de drones menées récemment qui ont détruit une grande partie des infrastructures clés du pays.