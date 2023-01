Washington annonce l’arrestation de deux membres de Daech en Syrie

“Cette opération réaffirme l’engagement inébranlable du CENTCOM dans la région”, a affirmé le porte-parole du CENTCOM, le colonel Joe Buccino.

Un civil a été légèrement blessé lors de ce raid qui a impliqué un hélicoptère et des troupes au sol, a-t-il précisé.

Les membres présumés de Daech capturés sont Abdallah Hamid Muslih al-Maddad, également connu sous le nom d’Abu Hamza al-Suri, et Husam Hamid al-Muslih al-Maddad. Ces arrestations vont “perturber la capacité de l’organisation terroriste à continuer de comploter et de mener des attaques qui menacent la sécurité et la stabilité régionales”, a ajouté Buccino dans un communiqué. Le raid est intervenu un jour après des tirs de drones contre une base américaine en Syrie qui ont blessé deux combattants syriens travaillant avec les forces américaines. Fin décembre, les États-Unis ont mené trois raids distincts qui ont mené à l’arrestation de six membres de l’EI dans l’est de la Syrie, dont un dirigeant du groupe terroriste. L’EI a perdu une grande partie des territoires qui étaient sous son contrôle mais continue de maintenir une présence dans l’est de la Syrie.

L’année dernière, les États-Unis ont mené 313 opérations en Irak et en Syrie conjointement avec les forces de sécurité irakiennes et les forces démocratiques syriennes, selon le ministère de la Défense qui fait état de près de 700 combattants de Daech tués et 374 autres détenus.