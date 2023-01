La France rapatrie plusieurs familles de djihadistes de Syrie

La France a procédé, mardi, à une nouvelle opération de retour sur le territoire national d’enfants français et de mères qui se trouvaient dans les camps djihadistes du nord-est de la Syrie, ont annoncé le ministère des Affaires étrangères et le Parquet national anti-terroriste (PNAT).

Cette opération a permis précisément le retour de 32 enfants et de 15 femmes, ont précisé les mêmes sources dans des communiqués.

Les mineurs ont été remis aux services chargés de l’aide à l’enfance et feront l’objet d’un suivi médico-social, alors que les femmes ont été remises aux autorités judiciaires compétentes, note la diplomatie française.

Les 15 femmes sont âgées de 19 à 56 ans, précise le PNAT de son côté, ajoutant que 7 parmi elles font l’objet d’un mandat d’arrêt et seront présentées à un magistrat instructeur dans la journée.

Les autres huit femmes ont été placées en garde-à-vue en exécution d’un mandat de recherche.

Il s’agit de la troisième opération de rapatriement d’ampleur après celle du 5 juillet 2022 quand la France a rapatrié 16 mères et 35 mineurs et celle d’octobre qui avait permis le retour de 15 femmes et 40 enfants.