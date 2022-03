Visite au Maroc du khalife général de la Tariqa Tijaniya au Nigeria : des passerelles ayant pour socle un patrimoine spirituel commun

Le Royaume du Maroc et le Nigeria sont, en effet, particulièrement unis par des liens humains profonds à travers lesquels la Tariqa Tijaniya au Nigéria, connue pour être l’une des plus anciennes et plus importantes confréries soufies en Afrique, joue un rôle de premier plan.

C’est à partir du Maroc que l’Islam s’est répandu en Afrique de l’Ouest et au Nigeria et de nombreux oulémas nigérians et ouest-africains se référent à leurs homologues marocains en matière de Sunna.

De plus, le Maroc et le Nigeria ont en commun la doctrine sunnite achaârite qui rejette toutes les formes d’extrémisme et de radicalisation et adopte les règles et enseignements du rite malékite en tout ce qui concerne l’intégration culturelle. Les deux pays partagent également la même conduite, à savoir l’éducation aux bonnes mœurs et au soufisme.

C’est dans ce cadre que s’inscrit la visite au Royaume du khalife général de la Tariqa Tijaniya au Nigeria, l’émir Sanusi Lamido Sanusi, qui avait affirmé, à son arrivée à Rabat, que son déplacement a pour objectif de renforcer les relations, raffermir l’entente et consolider les liens spirituels entre le Maroc et le Nigeria, rappelant que la Tariqa de Cheikh Sidi Ahmed Tijani a vu le jour au Maroc à l’ère du Sultan Moulay Soulaymane, avant de se répandre dans le reste des pays africains.

Le rite malékite et le dogme achaârite ainsi que toutes les confréries soufies qui s’inspirent du Saint Coran et de la Sunna se sont largement répandus en Afrique de l’ouest grâce au Maroc, a relevé l’émir Sanusi Lamido Sanusi, assurant que les musulmans au Nigeria en général, et les Chioukhs de la Tarika Tijaniya en particulier, soutiennent le Maroc.

A cette occasion, il a effectué une visite à l’Institut Mohammed VI de Formation des Imams Mourchidines et Mourchidates, au cours de laquelle il a souligné que le monde musulman a un besoin urgent de pareils instituts, afin de protéger les enfants de la nation contre les discours extrémistes qui ne reflètent pas la véritable image de l’Islam, appelant, dans ce sillage, à ouvrir une annexe de cet Institut au Nigeria.

Il a, en outre, souligné que l’Institut Mohammed VI de Formation des Imams Mourchidines et Mourchidates est l’un des outils de l’approche lancée par SM le Roi en matière de politique de protection de la religion, une approche basée sur la préservation du référentiel religieux du Royaume, fondé sur la Commanderie des Croyants, le dogme achaârite et le rite malékite, ainsi que sur le soufisme inspiré de la méthode de l’Imam Al Junaid, notant qu’il s’agit de constantes communes dont le Maroc est le point de convergence pour tous les peuples d’Afrique de l’Ouest.

Par ailleurs, le khalife général de la Tariqa Tijaniya au Nigeria a visité le Mausolée Mohammed V à Rabat où il s’est recueilli sur les tombes des regrettés Souverains, feu Mohammed V et feu Hassan II.

D’autre part, l’Émir Sanusi Lamido Sanusi s’est rendu au siège du Secrétariat général du Conseil supérieur des oulémas à Rabat, où il a affirmé que les Chioukhs de la Tariqa Tijaniya au Nigeria contribuent à la diffusion des valeurs du soufisme sunnite, des enseignements du rite Malékite et du dogme achaârite, des constantes qui caractérisent la pratique de la religion dans le Royaume, mettant en avant la contribution des Oulémas marocains à la promotion des valeurs et des vertus de l’Islam dans le continent africain, en général, et au Nigeria, en particulier.

Dans le cadre de sa visite au Maroc, le khalife général de la Tariqa Tijaniya au Nigeria a aussi effectué une visite à Dar El Hadith El Hassania où il s’est félicité des relations spirituelles et fraternelles vieilles de plus de cinq siècles, unissant le Maroc et la République du Nigeria, tout en réaffirmant l’attachement des adeptes de la Tariqa Tijaniya, dont le nombre dépasse les 40 millions, à cimenter ces relations.

L’Émir Sanusi Lamido Sanusi a été reçu par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, une rencontre qui a été l’occasion de réaffirmer la solidité des relations entre les peuples des deux pays, et qui ne cessent de se renforcer sur les plans religieux, spirituel et culturel.

Il a également pris part aux travaux du Congrès international organisé par Dar El Hadith El Hassania en partenariat avec l’Institut des études épistémologiques-Europe, sur “les écoles religieuses traditionnelles au Maghreb arabe et les contraintes de la transformation à l’ère de la mondialisation”.

Dans la ville de Fès, le khalife général de la Tariqa Tijaniya au Nigeria s’est rendu à la Bibliothèque Al-Quaraouiyine, où il a tenu à exprimer ses remerciements et sa gratitude à SM le Roi Mohammed VI, pour l’opportunité de visiter l’Université Al-Quaraouiyine, source de diffusion des sciences religieuses au Nigeria.

Samedi, il s’est rendu à la Fondation Mohammed VI pour l’Edition du Saint Coran à Mohammedia, avant d’effectuer une visite à la Mosquée Hassan II à Casablanca.

Après avoir accompli la prière d’Al Asr à la Mosquée Hassan II, des explications ont été fournies au khalife général de la Tariqa Tijaniya au Nigeria au sujet de ce monument religieux et urbain unique, construit sur une superficie de 9 hectares et qui peut accueillir 105.000 fidèles, dont 80.000 au niveau de sa surface extérieure, outre deux salles qui accueillent respectivement 20.000 hommes et 5.000 femmes.

La visite de l’Émir Sanusi Lamido Sanusi au Maroc ouvre de grandes perspectives pour les relations entre deux pays qui prônent la tolérance, le dialogue et l’ouverture, et qui reposent sur la complémentarité en ce qui concerne leurs potentialités et aspirations économiques.