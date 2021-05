Vidéo-Quant l’Etat algérien se soumet à l’Espagne par haine pour le Maroc

Dans cette vidéo, on voit Sabri Boukadoum, ministre algérien des Affaires étrangères, se soumettre à l’Espagne “en son nom et au nom de l’Algérie” par haine pour le Royaume du Maroc. En échange de cette soumission, Madrid accueille le chef du Polisario et ennemi juré du Maroc, le criminel de guerre Brahim Ghali.