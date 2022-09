Vibrant hommage à Rabat aux écrivains Abdessalam Ben Abdelali et Mohamed Azzedine Tazi

Organisée par le département de la culture de l’Emirat de Sharjah, en partenariat avec le ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication, cette soirée a été l’occasion de rendre un hommage des plus appuyés à deux figures de proue de la scène littéraire et philosophique du Maroc et du monde arabe.

Dans une allocution prononcée en son nom par le secrétaire général du département de la Culture, Abdelilah Afifi, le ministre de la Culture, de la jeunesse et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a indiqué que cette cérémonie est un moment distingué, d’autant plus qu’elle est organisée dans la ville de Rabat, qui incarne les nobles valeurs d’amour, de fraternité, de tolérance et de coexistence et connaît la réalisation de projets structurants et de développement de nouvelle génération.

Cette cérémonie est l’occasion de célébrer la culture marocaine en rendant un vibrant hommage à deux de ses figures, de même qu’elle traduit le couronnement d’un partenariat efficace, créatif et continu entre le ministère de la Culture, de la jeunesse et de la communication et le département de la culture de l’Emirat de Sharjah aux Emirats Arabes Unis, a-t-il poursuivi.

M. Bensaid a aussi salué cette initiative, qui souffle sa dixième bougie et veille à célébrer les penseurs et les écrivains, leurs réalisations et contributions distinguées à la consolidation de l’édifice de la culture arabe moderne, notant que pour atteindre cet objectif, le ministère n’a ménagé aucun effort pour s’engager dans de telles actions visant à diffuser les valeurs de coopération et de coexistence entre les différentes cultures et civilisations humaines et à soutenir les efforts de l’action culturelle arabe commune.

Pour sa part, le président du département de la culture de l’Emirat de Sharjah, Abdullah Al Owais, a affirmé que cette manifestation culturelle se tient pour la deuxième fois au Royaume du Maroc, soulignant que les événements culturels organisés par le département de la culture de l’Emirat de Sharjah et le ministère de la Culture, de la jeunesse et de la communication représentent un modèle éloquent de la coopération culturelle arabe, qui a donné lieu à d’innombrables activités culturelles.

M. Al Owais a exprimé sa fierté de l’organisation de cette nouvelle édition de la Rencontre de Sharjah pour l’hommage culturel, pour célébrer MM. Abdessalam Ben Abdelali et Mohamed Azzedine Tazi, en reconnaissance de leurs contributions et efforts au service de la promotion de la culture arabe.

De son côté, M. Ben Abdelali s’est dit honoré de cet hommage qui se veut aussi une forme de reconnaissance et une source de motivation pour persévérer sur la même voie, notant que cet hommage constitue un moyen de célébrer de grandes figures dans le domaine culturel.

Lui emboîtant le pas, M. Azzedine Tazi est revenu sur sa riche expérience d’écrivain qui s’étale sur une cinquantaine d’années, ajoutant que l’écriture est devenue une passion pour lui et un espace de liberté.

Cette cérémonie a été marquée par des témoignages livrés par l’écrivain et traducteur Mohamed Ait Hanna et le critique Najib El Aoufi dans lesquels ils ont rendu hommage à MM. Ben Abdelali et Azzedine Tazi et mis en avant leurs contributions indéniables dans le domaine culturel.