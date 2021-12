Variant Omicron : un premier cas confirmé au Sénégal (institut)

Il s’agit d’un homme de 58 ans, arrivé au Sénégal le 22 novembre par un vol en provenance d’un pays de la sous-région. “Il a été vacciné le 13 avril 2021 avec AstraZeneca et le 25 juin avec Pfizer. Il a séjourné à Dakar dans un hôtel de la place et a participé à une manifestation qui a regroupé près de trois cents personnes de plusieurs nationalités. La manifestation s’est déroulée du 24 au 25 novembre 2021”, précise l’Institut dans un communiqué, relayé dimanche par des médias locaux.

Le patient a été testé positif le 25 novembre à l’Iressef de Ngor, ajoute la même source.

Le voyageur a été immédiatement mis en quarantaine et suivi dans une structure sanitaire de la place et “qu’à la date du 4 décembre, il ne présentait plus de symptômes”.

Quant à ses contacts sénégalais, les autres nationalités ayant déjà quitté le pays, la procédure est lancée pour les retrouver et les isoler pour éviter une propagation du variant, selon la même source.

Avant le Sénégal, la nouvelle souche du coronavirus a été signalée au Nigeria et au Ghana.