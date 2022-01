Variant Omicron : Israël rouvre ses frontières aux touristes vaccinés

A compter du 9 janvier, les étrangers vaccinés provenant des “pays oranges” pourront rentrer en Israël en effectuant un test PCR ou antigénique avant de monter à bord de l’avion et un test PCR à leur arrivée sur le sol israélien où ils devront se placer en isolement pendant 24 heures, dans l’attente de leur résultat, a souligné le gouvernement israélien dans un communiqué.

De son côté, l’ancien directeur de la stratégie anti-Covid du gouvernement israélien, Ronni Gamzu, a souligné que “lorsque ce variant est bien présent et se propage ça ne sert plus à rien de fermer les frontières, ce n’est plus logique”.

La plupart des pays appartiennent actuellement à la liste “orange”, présentant un risque moyen lié au coronavirus, la liste “rouge”, au risque élevé comprend 17 pays dont la France, le Canada, le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud et les États-Unis.

Le pays a commencé lundi à offrir une quatrième dose de vaccins, dans l’espoir d’atténuer l’impact de la propagation du variant Omicron. Cette dose est adressée aux personnes âgées de 60 ans et plus pour leur forte probabilité de développement des symptômes graves en cas de contamination.